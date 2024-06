Dwadzieścia miejsc to rezerwowi (12 kobiet i 8 mężczyzn). Przed kwalifikacjami są jeszcze koszykarze 5x5 oraz lekkoatleci. Możliwe jest jeszcze otrzymanie dodatkowych miejsc w wyniku relokacji sportowców - powiedział szef misji, dwukrotny złoty medalista olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz Majewski.

Reklama

471 mln złotych z budżetu państwa na przygotowania

Pomyślny przebieg ostatnich zawodów kwalifikacyjnych może doprowadzić do zwiększenia reprezentacji do 230 osób. Olimpijska reprezentacja Polski na igrzyska w stolicy Francji może osiągnąć liczbę 450 sportowców oraz osób współpracujących.

Szans na olimpijski awans nie mają zawodnicy reprezentujący piłkę nożną, hokej na trawie, rugby 7, piłkę ręczną, surfing, breaking, deskorolkę, taekwondo oraz badminton - powiedział sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Marek Pałus.

Na przygotowanie sportowców do występu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu resort w ramach Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udział w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich przeznaczył w ostatnich trzech latach ponad 471 mln złotych - poinformował posłów sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys.

Członkowie komisji interesowali się wieloma sprawami związanymi z przyjazdem, startem oraz wyjazdem polskich sportowców po zakończeniu rywalizacji.

Ostatni powrót z Francji 12 sierpnia

Reklama

Pierwsze grupy sportowe przybędą do Paryża 19 lipca.

Ślubowania odbędą się w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie 18 lipca, 22 oraz 23 lipca. Część z nich, ze względu na przyjazd do Paryża wprost ze zgrupowań zagranicznych, ślubować będzie w Domu Polskim położonym 11 kilometrów od wioski olimpijskiej.

Paryska wioska olimpijska otworzy swoje podwoje 18 lipca.

Wyjazdy ekip, jak przewiduje kierownictwo misji olimpijskiej, odbywać się będą 48 godzin po zakończeniu rywalizacji. Ostatni powrót z Francji zaplanowany jest na 12 sierpnia.

Polacy dwukrotnie udadzą się na igrzyska na pokładzie samolotu prezydenta RP Andrzej Dudy.

W czasie posiedzenia zaprezentowane zostało nowe logo Olimpijskiej Reprezentacji Polski, które znalazło się na strojach sportowych Polaków.

Ważnym akcentem występu biało-czerwonych w Paryżu będzie Dom Polski w pobliżu Lasku Bulońskiego, który będzie miejscem spotkań Rodziny Olimpijskiej, w tym sportowców i ich bliskich, którzy będą mogli spędzić w nim czas podczas zawodów, oglądać transmisje z przebiegu igrzysk. Przestrzeń będzie dostępna dla mediów, zaproszonych gości oraz kibiców - poprzez rejestrację na dany dzień.

Kwota ponad 471 mln złotych na przygotowania do igrzysk w Paryżu jest znaczna. Nagrody za medale to połączony wysiłek sponsorski, PKOl i budżetu państwa. Do tego dochodzą nagrody ufundowane przez samorządy m.in. samorząd województwa wielkopolskiego - powiedział przewodniczący komisji Tadeusz Tomaszewski.

Tomaszewski postulował aby stworzony został wieloletni Narodowy program przygotowań do igrzysk olimpijskich będący programem rządowym, obejmujący dwa cykle olimpijskie.

Z Tokio Polacy wrócili z 14. medalami

Z poprzednich igrzysk olimpijskich w Tokio biało-czerwoni przywieźli czternaście medali, w tym cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych, co dało im 17. lokatę w klasyfikacji medalowej na 93 ujęte w niej państwa.

Zgromadzili 193,5 pkt (18.lokata) wśród punktujących 120 krajów.

W Tokio startowało 243 biało-czerwonych , w tym 101 kobiet i 142 mężczyzn, a Polacy uczestniczyli w 148 konkurencjach z 306 rozegranych w zawodach.

Igrzyska XXXIII olimpiady w Paryżu rozegrane zostaną w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.