Zawieszenie Przemysława Babiarza - komunikat TVP

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich." Taki komunikat Telewizji Polskiej SA ukazał się na stronie centruminformacji.tvp.pl w dniu 27 lipca 2024 r.

TVP nie wskazała w tym komunikacie konkretnie o jakie "skandaliczne słowa" chodziło, ale powszechnie wiąże się to z następującym komentarzem red. Babiarza do słów piosenki Johna Lennona "Imagine", która była wykonywana podczas artystycznej części otwarcia Igrzysk w Paryżu: "Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety".

Przewodniczący KRRiT wszczął postępowanie wyjaśniające

Jako jeden z pierwszych zareagował na to zawieszeniePrzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, który wszczął postępowanie wyjaśniające. "Postępowanie wyjaśni, czy nie naruszono polskiego prawa poprzez ograniczenie dziennikarzowi wolności do wypowiedzi i wyrażenia opinii, co wprost zagwarantowane jest w Konstytucji RP oraz innych ustawach (Prawo prasowe, ustawa o radiofonii i telewizji)" – można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez KRRiT.



Przewodniczący KRRiT wysłał pismo do TVP „o przesłanie w trybie pilnym materiału emisyjnego i przedstawienie stanowiska w sprawie".

Protest SDP

W dniu 28 lipca 2024 r. protest przeciwko zawieszeniu Przemysława Babiarza przez władze TVP wystosował Zarząd Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.



W opinii Zarządu SDP decyzja o zawieszeniu red. Babiarza pokazuje "ogrom cenzury i niekompetencji w +nielegalnie przejętej w grudniu ub. r. TVP+ oraz brak elementarnej wiedzy o rzemiośle dziennikarskim +nowych, bezprawnie wybranych władz telewizji publicznej+, którą rząd Donalda Tuska chce osłabić, a następnie zniszczyć udostępniając przestrzeń medialną nadawcom komercyjnym sprzyjającym koalicji zarządzającej Polską od 13 grudnia 2024 r."



Zdaniem ZDP "słowa red. Babiarza należy traktować tylko jako wypowiedź dotyczącą oglądanej ceremonii otwarcia IO w Paryżu. Wypowiedź, która porządkuje pewne niepokojące zjawiska społeczne pojawiające się coraz częścią także w trakcie imprez sportowych. Wypowiedź, która, podkreślamy raz jeszcze, przede wszystkim była nawiązaniem do słów autora „Imagine” a John Lennon przypisał utworowi pewnie konkretne polityczne konotacje kojarzone z komunizmem.”



"Zarząd Główny solidaryzuje się z redaktorem Przemysławem Babiarzem i stanowczo protestuje przeciwko politycznej decyzji władz Telewizji Polskiej S.A. w likwidacji, która – naszym zdaniem - ma być ostrzeżeniem i elementem szantażu dla innych dziennikarzy TVP, którzy nie porzucili zasad etyki zawodowej i nie odeszli jeszcze z tej telewizji" – można przeczytać w podsumowaniu protestu.

Reakcje mediów zagranicznych

Sprawa zawieszenia Przemysława Babiarza została też odnotowana przez media zagraniczne. Napisały o tym m.in.

- The Washington Post: Polish journalist suspended for calling 'Imagine' a 'vision of communism' during Olympic opening.

- BILD: „Skandalöse Worte“:TV-Moderator nach Eröffnungsfeier suspendiert!

- The Mirror: Olympics broadcaster blasts John Lennon for 'vision of communism' and gets swift punishment.

- The Sun: TV commentator suspended over ‘scandalous’ comments made live on air during Paris Olympics opening ceremony.

- Kronen Zeitung: TV presenter suspended after opening ceremony.

Szef TVP Sport: Przemysław Babiarz nie został zawieszony za poglądy

W dniu 29 lipca 2024 r. na platformie X Dyrektor TVP Sport Jakub Kwiatkowski napisał, że "sport powinien być wolny od polityki". Jak przekonuje szef TVP Sport "jedną z najpiękniejszych wartości sportu jest to, że ma siłę wyzwalania pozytywnych emocji i łączenia ludzi, niezależnie od ich poglądów i osobistych przekonań". "Bardzo cenię i szanuję Przemysława Babiarza jako wybitnego dziennikarza, co nie zmienia faktu, że komentarzem sprzeniewierzył się misji, którą nam, jako dziennikarzom sportowym telewizji publicznej, powierzono" – ocenił Kwiatkowski. Jego zdaniem "Komentator sportowy powinien pozostawić widzowi przestrzeń do własnej interpretacji, a nie narzucać swoją narrację".

Dyrektor Kwiatkowski poinformował, sytuacja jest dla niego szczególnie przykra, gdyż to on przekonywał kierownictwo Telewizji Polskiej, że Przemysława Babiarza warto zostawić w zespole komentatorów. "Rozmawiałem wtedy o tym z Przemkiem i wierzyłem, że będzie potrafił oddzielić swoje osobiste poglądy od pracy i wykonywać ją najlepiej jak potrafi. Tak się jednak nie stało, więc kolejny raz nie jestem już w stanie stanąć w jego obronie i zaakceptowałem decyzję władz Telewizji Polskiej" - przekazał.

Jak zaznaczył Kwiatkowski Przemysław Babiarz nie został zwolniony z TVP Sport, a jedynie zawieszony w roli komentatora Igrzysk Olimpijskich. Dyrektor TVP Sport dodał, że (red. Babiarz) "Nie został przy tym zawieszony za poglądy, bo każdy z nas ma do nich prawo. Wygłaszanie ich publicznie jest jednak pretekstem do politycznych sporów, dla których sport powinien być odskocznią, a nie kolejną iskrą".

Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na sprawę zawieszenia red. Babiarza. Prosi TVP o wyjaśnienia

W dniu 30 lipca 2024 r. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystosował pismo do Tomasza Syguta - dyrektora generalnego TVP S.A. w likwidacji - z prośbą o wyjaśnienia "w związku z zawieszeniem red. Przemysława Babiarza po jego komentarzu podczas transmisji z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu".



Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na wolność wypowiedzi dziennikarskiej, która podlega szczególnej ochronie na podstawie art. 54 Konstytucji RP i art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Do jej szczególnego poszanowania zobowiązany jest m.in. nadawca publiczny, który powinien zapewnić możliwość nieskrępowanego wypowiadania się przez dziennikarzy oraz pluralizm poglądów.

Profesor Wiącek zaznaczył, że "ingerencja w wolność wypowiedzi dziennikarskiej - przez zastosowanie reżimu odpowiedzialności pracowniczej - jest zatem możliwa, gdy doszło do oczywistego przekroczenia jej granic, m.in. przez wypowiedzi naruszające porządek publiczny, dobre imię innych osób, zawierające mowę nienawiści lub nawoływanie do przemocy".

Zdaniem RPO "Oceniając wypowiedź dziennikarza, konieczne jest uwzględnienie jej kontekstu. Odmienne kryteria mają bowiem zastosowanie do wypowiedzi pisemnych i do wypowiedzi +na żywo+" - czytamy w piśmie do publicznego nadawcy.

Według rzecznika "ewentualne zastosowanie sankcji wobec dziennikarza powinno być proporcjonalne, a środek w postaci zawieszenia w obowiązkach służbowych jest jednym z najbardziej dolegliwych". "Działania nadmiarowe, wykraczające poza ramy proporcjonalności rodzą również ryzyko wywołania efektu mrożącego w stosunku do innych dziennikarzy pracujących w mediach publicznych" - dodał Wiącek.

Rzecznik zwrócił się do Tomasza Syguta o przedstawienie wyjaśnień, zwłaszcza zaś o "wskazanie argumentów, które zadecydowały o zawieszeniu red. Przemysława Babiarza w obowiązkach służbowych oraz o ocenę proporcjonalności zastosowanych środków".

Dziennikarze TVP i sportowcy proszą o przywrócenie do pracy Przemysława Babiarza

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w opublikowanym we wtorek 30 lipca 2024 r. liście otwartym do Tomasza Syguta, dyrektora generalnego Telewizji Polskiej SA w likwidacji, w sprawie sportowcy i dziennikarze TVP Sport napisali: "Prosimy – My, koledzy z pracy, ale także My, widzowie, kibice i sportowcy – aby Przemysław Babiarz mógł relacjonować igrzyska olimpijskie w Paryżu. Przemysław Babiarz pracuje przede wszystkim dla kibiców. To oni czekają na sportowe święto, na polski sukces, na łzy radości i piękne historie. Czekają na komentarz Przemysława Babiarza".



Dodali również, że "igrzyska olimpijskie to czas pokoju. To czas jedności w duchu Fair Play. To czas jedności poprzez sport, który jest piękny, bo łączy, a nie dzieli". Podkreślili, że każdy ma poglądy i "dobrze mieć szacunek, że ktoś myśli inaczej".



W liście sportowcy i pracownicy TVP zaznaczyli również, że Babiarz od lat 90. jest jednym z najlepszych komentatorów w Polsce. Zakończono go zdaniem: "Prosimy o powrót do pracy Przemysława Babiarza".



List podpisali m.in. sportowcy: Anita Włodarczyk, Monika Pyrek, Natalia Kaczmarek, Otylia Jędrzejczak, Marcin Żewłakow, Tomasz Majewski, Piotr Małachowski, Artur Partyka, Natalia Święty-Ersetic, Joanna Jóźwik, Wojciech Nowicki, Sebastian Chmara, Piotr Lisek, Marcin Lewandowski.

A z redakcji TVP Sport m.in. Paulina Chylewska, Mateusz Leleń, Jacek Laskowski, Maciej Iwański, Jacek Kurowski, Aleksander Dzięciołowski.

Inne znane osoby i środowiska związane ze sportem i nie tylko wyrażają swoje poparcie dla red. Babiarza np. na platformie X:

Czy piosenka Imagine niesie przesłanie komunizmu?

Każdy może sobie sam wyrobić zdanie na ten temat czytając jej słowa:



Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today



Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one



Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world



You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will live as one

(Tłumaczenie na jęz. polski - za https://www.tekstowo.pl/drukuj,john_lennon,imagine.html):

Wyobraź sobie, że nie ma raju

To łatwe, jeśli się postarasz

Pod nami nie ma piekła

Nad nami tylko niebo.

Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących chwilą obecną.



Wyobraź sobie, że nie ma państw

To nie jest trudne do osiągnięcia

Nie ma za co zabijać, ani poświęcać życia

I nie ma też religii.

Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją w pokoju.



Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem

Ale nie jestem jedyny

Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas

I świat stanie się jednością.



Wyobraź sobie, że nie ma majątków

Ciekawe, czy potrafisz.

Nie ma powodu dla chciwości, ani głodu

Braterska wspólnota.

Wyobraź sobie wszystkich ludzi dzielących ze sobą cały świat.



Możesz powiedzieć, że jestem marzycielem

Ale nie jestem jedyny

Mam nadzieję, że pewnego dnia dołączysz do nas

I świat będzie żył w zgodzie.

Dla wielu osób jest to po prostu piękna piosenka o marzeniu o pokoju, braterstwie i powszechnym braku konfliktów na świecie. Ale sam jej autor John Lennon miał świadomość, że jej przesłanie może przywoływać skojarzenia z komunizmem. W książce John Blaney: Lennon and McCartney: Together Alone. Jawbone Press., 2007, s. 52. ISBN 978-1-906002-02-2 są cytowane następujące słowa Johna Lennona:

„»Imagine«, które mówi: »Wyobraź sobie, że nie ma już religii, nie ma kraju, nie ma polityki«, to w zasadzie Manifest Komunistyczny, chociaż nie jestem szczególnie komunistą i nie należę do żadnego ruchu”.