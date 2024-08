We wcześniejszym spotkaniu półfinałowym Polska wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).

Finał okazją do rewanżu za porażkę z Tokio

Finał Polska - Francja rozegrany zostanie w sobotę o godz. 13. "Trójkolorowi" to obrońcy tytułu i po raz drugi z rzędu zameldowali się w finale olimpijskim. Trofeum będą bronić przed własną publicznością.

Dla biało-czerwonych będzie to okazja do rewanżu za porażkę z Tokio. W 2021 roku to właśnie Francja wyeliminowała naszych siatkarzy w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju.

Polscy siatkarze rozbici w drugim secie

Polscy siatkarze w półfinale igrzysk olimpijskich zagrali po raz pierwszy od igrzysk w Moskwie w 1980 roku.

Na ich drodze naszych siatkarzy do finału olimpiady w Paryżu stali Amerykanie, którzy do środy wygrali wszystkie mecze na olimpiadzie w stolicy Francji.

Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta, ale kolejne dwa należały do rywali. Zwłaszcza w trzecim secie reprezentanci USA zdominowali naszą drużynę. Podopiecznym Nikoli Grbica udało się ugrać jedynie 14 punktów.

Po takim "laniu" reprezentacja Polski wyglądała na rozbitą, a Amerykanie na będących na fali. W dodatku sytuacji nie ułatwiały Polakom kontuzje. Paweł Zatorski grał z urazem barku, a Marcin Janusz z powodu kontuzji musiał opuścić parkiet i nie pojawił się na nim już do końca meczu

Biało-czerwoni powstali z popiołów

Mimo tak złej sytuacji i prowadzeniu rywali w czwartym secie polskim siatkarzom udało się wstać z popiołów i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

W tym fragmencie fantastycznie grał Tomasz Fornal. To głównie dzięki jego atakom udało nam się doprowadzić do remisu w meczu.

Polacy z igrzysk w Paryżu wrócą z medalem

W piątym secie Fornala wsparł Wilfredo Leon, który w końcówce był nie do zatrzymania. Na pochwały zasłużył też Grzegorz Łomacz. Nasz doświadczony rozgrywający zastąpił kontuzjowanego Janusza i stanął na wysokości zadania.

To był epicki pojedynek. Horror, który zakończył się dla nas szczęśliwie. Pewne jest już, że polscy siatkarze wrócą z igrzysk olimpijskich z medalem. W najgorszym przypadku ze srebrnym. W najlepszym ze złotym.

Amerykanie w Paryżu byli niepokonani

Amerykanie trzy lata temu w Tokio nie awansowali nawet do 1/4 finału, ale w Paryżu prezentowali solidną formę. Siatkarze z USA wygrali wszystkie mecze grupowe.

W ćwierćfinale przeciwko Brazylii byli zdecydowanie lepszym zespołem i powinni zamknąć spotkanie w trzech setach. W drugiej partii prowadzili 18:12, ale zmiennicy Brazylii potrafili odmienić losy tej części meczu i wygrali 30:28.

W piątek o godz. 16. Amerykanie w meczu o brązowy medal zmierzą się z Włochami.