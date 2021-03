Prowadzenie gościom zapewnił tuż przed przerwą 37-letni napastnik Genoi Goran Pandev. W 63. minucie wyrównał z rzutu karnego Ilkay Guendogan, ale pięć minut przed końcem zwycięstwo Macedończykom zapewnił Elif Elmas.

"Blamaż" - oceniła występ mistrzów świata z 2014 roku niemiecka agencja prasowa dpa.

"W tej chwili nie przychodzą mi do głowy żadne słowa, którymi można by wytłumaczyć to, co się stało. Nie mieliśmy prawa przegrać" - podkreślił Guendogan, a selekcjoner Joachim Loew przyznał: "Jesteśmy ogromnie rozczarowani".

Od meczu 4:4 ze Szwecją 16 października 2012 do środy ekipa Loewa, który zapowiedział już rozstanie z drużyną narodową po mistrzostwach Europy, wygrała kolejnych 17 spotkań kwalifikacji MŚ. Ostatniej porażki Niemcy doznali natomiast w 2001 roku, kiedy ulegli Anglikom 1:5.

Zupełnie inne nastroje po ostatnim gwizdku panowały w ekipy z Bałkanów.

"Moi zawodnicy zasłużyli na miano bohaterów" - powiedział trener Igor Angelovski, który zwycięstwo zadedykował swoim dzieciom.

W grupie J po trzech kolejkach meczów prowadzi nieoczekiwanie... Armenia, która ma komplet dziewięciu punktów, po wygranych z Lichtensteinem (1:0), Islandią (2:0) i Rumunią (3:2).

Wyniki i tabele eliminacji mistrzostw świata w strefie UEFA:

GRUPA I

środa, 31 marca

San Marino - Albania 0:2 (0:0)

Andora - Węgry 1:4 (0:1)

Anglia - Polska 2:1 (1:0)

niedziela, 28 marca

Albania - Anglia 0:2 (0:1)

San Marino - Węgry 0:3 (0:1)

Polska - Andora 3:0 (1:0)

czwartek, 25 marca

Andora - Albania 0:1 (0:1)

Węgry - Polska 3:3 (1:0)

Anglia - San Marino 5:0 (3:0)

tabela:

M Z R P gole pkt

1. Anglia 3 3 0 0 9-1 9

2. Węgry 3 2 1 0 10-4 7

3. Albania 3 2 0 1 3-2 6

4. Polska 3 1 1 1 7-5 4

5. Andora 3 0 0 3 1-8 0

6. San Marino 3 0 0 3 0-10 0

GRUPA B

środa, 31 marca

Grecja - Gruzja 1:1 (0:0)

Hiszpania - Kosowo 3:1 (2:0)

niedziela, 28 marca

Gruzja - Hiszpania 1:2 (1:0)

Kosowo - Szwecja 0:3 (0:2)

czwartek, 25 marca

Szwecja - Gruzja 1:0 (1:0)

Hiszpania - Grecja 1:1 (1:0)

1. Hiszpania 3 2 1 0 6-3 7

2. Szwecja 2 2 0 0 4-0 6

3. Grecja 2 0 2 0 2-2 2

4. Gruzja 3 0 1 2 2-4 1

5. Kosowo 2 0 0 2 1-6 0

GRUPA C

środa, 31 marca

Litwa - Włochy 0:2 (0:0)

Irlandia Płn. - Bułgaria 0:0

niedziela, 28 marca

Bułgaria - Włochy 0:2 (0:1)

Szwajcaria - Litwa 1:0 (1:0)

czwartek, 25 marca

Bułgaria - Szwajcaria 1:3 (0:3)

Włochy - Irlandia Płn. 2:0 (2:0)

1. Włochy 3 3 0 0 6-0 9

2. Szwajcaria 2 2 0 0 4-1 6

3. Irlandia Płn. 2 0 1 1 0-2 1

4. Bułgaria 3 0 1 2 1-5 1

5. Litwa 2 0 0 2 0-3 0

GRUPA F

środa, 31 marca

Mołdawia - Izrael 1:4 (1:1)

Szkocja - Wyspy Owcze 4:0 (1:0)

Austria - Dania 0:4 (0:0)

niedziela, 28 marca

Dania - Mołdawia 8:0 (5:0)

Izrael - Szkocja 1:1 (1:0)

Austria - Wyspy Owcze 3:1 (3:1)

czwartek, 25 marca

Izrael - Dania 0:2 (0:1)

Mołdawia - Wyspy Owcze 1:1 (1:0)

Szkocja - Austria 2:2 (0:0)

1. Dania 3 3 0 0 14-0 9

2. Szkocja 3 1 2 0 7-3 5

3. Izrael 3 1 1 1 5-4 4

4. Austria 3 1 1 1 5-7 4

5. Wyspy Owcze 3 0 1 2 2-8 1

6. Mołdawia 3 0 1 2 2-13 1

GRUPA J

środa, 31 marca

Armenia - Rumunia 3:2 (0:0)

Liechtenstein - Islandia 1:4 (0:2)

Niemcy - Macedonia Płn. 1:2 (0:1)

niedziela, 28 marca

Armenia - Islandia 2:0 (0:0)

Macedonia Płn. - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Rumunia - Niemcy 0:1 (0:1)

czwartek, 25 marca

Liechtenstein - Armenia 0:1 (0:0)

Rumunia - Macedonia Płn. 3:2 (1:0)

Niemcy - Islandia 3:0 (2:0)

1. Armenia 3 3 0 0 6-2 9

2. Macedonia Płn. 3 2 0 1 9-4 6

3. Niemcy 3 2 0 1 5-2 6

4. Rumunia 3 1 0 2 5-6 3

5. Islandia 3 1 0 2 4-6 3

6. Liechtenstein 3 0 0 3 1-10 0

GRUPA D

środa, 31 marca

Bośnia i Hercegowina - Francja 0:1 (0:0)

Ukraina - Kazachstan 1:1 (1:0)

niedziela, 28 marca

Kazachstan - Francja 0:2 (0:2)

Ukraina - Finlandia 1:1 (0:0)

środa, 24 marca

Finlandia - Bośnia i Hercegowina 2:2 (0:0)

Francja - Ukraina 1:1 (1:0)

1. Francja 3 2 1 0 4-1 7

2. Ukraina 3 0 3 0 3-3 3

3. Finlandia 2 0 2 0 3-3 2

4. Bośnia i Herc. 2 0 1 1 2-3 1

5. Kazachstan 2 0 1 1 1-3 1

GRUPA A

wtorek, 30 marca

Azerbejdżan - Serbia 1:2 (0:1)

Luksemburg - Portugalia 1:3 (1:1)

sobota, 27 marca

Serbia - Portugalia 2:2 (0:2)

Irlandia - Luksemburg 0:1 (0:0)

środa, 24 marca

Serbia - Irlandia 3:2 (1:1)

Portugalia - Azerbejdżan 1:0 (1:0); mecz Turynie

1. Portugalia 3 2 1 0 6-3 7

2. Serbia 3 2 1 0 7-5 7

3. Luksemburg 2 1 0 1 2-3 3

4. Irlandia 2 0 0 2 2-4 0

5. Azerbejdżan 2 0 0 2 1-3 0

GRUPA E

wtorek, 30 marca

Walia - Czechy 1:0 (0:0)

Belgia - Białoruś 8:0 (4:0)

sobota, 27 marca

Białoruś - Estonia 4:2 (1:1)

Czechy - Belgia 1:1 (0:0)

środa, 24 marca

Estonia - Czechy 2:6 (1:4); mecz w Lublinie

Belgia - Walia 3:1 (2:1)

1. Belgia 3 2 1 0 12-2 7

2. Czechy 3 1 1 1 7-4 4

3. Walia 2 1 0 1 2-3 3

4. Białoruś 2 1 0 1 4-10 3

5. Estonia 2 0 0 2 4-10 0

GRUPA G

wtorek, 30 marca

Gibraltar - Holandia 0:7 (0:1)

Czarnogóra - Norwegia 0:1 (0:1)

Turcja - Łotwa 3:3 (2:1)

sobota, 27 marca

Czarnogóra - Gibraltar 4:1 (2:1)

Holandia - Łotwa 2:0 (1:0)

Norwegia - Turcja 0:3 (0:2); mecz w Maladze

środa, 24 marca

Turcja - Holandia 4:2 (2:0)

Gibraltar - Norwegia 0:3 (0:2)

Łotwa - Czarnogóra 1:2 (1:1)

1. Turcja 3 2 1 0 10-5 7

2. Holandia 3 2 0 1 11-4 6

3. Czarnogóra 3 2 0 1 6-3 6

4. Norwegia 3 2 0 1 4-3 6

5. Łotwa 3 0 1 2 4-7 1

6. Gibraltar 3 0 0 3 1-14 0

GRUPA H

wtorek, 30 marca

Cypr - Słowenia 1:0 (1:0)

Słowacja - Rosja 2:1 (1:0)

Chorwacja - Malta 3:0 (0:0)

sobota, 27 marca

Rosja - Słowenia 2:1 (2:1)

Chorwacja - Cypr 1:0 (1:0)

Słowacja - Malta 2:2 (0:2)

środa, 24 marca

Malta - Rosja 1:3 (0:2)

Cypr - Słowacja 0:0

Słowenia - Chorwacja 1:0 (1:0)

1. Chorwacja 3 2 0 1 4-1 6

2. Rosja 3 2 0 1 6-4 6

3. Słowacja 3 1 2 0 4-3 5

4. Cypr 3 1 1 1 1-1 4

5. Słowenia 3 1 0 2 2-3 3

6. Malta 3 0 1 2 3-8 1