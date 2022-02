Na dzisiejszym spotkaniu Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował (...), że rosyjskie i ukraińskie kluby oraz reprezentacje narodowe rywalizujące w rozgrywkach UEFA będą zobowiązane do rozgrywania swoich meczów u siebie na neutralnych obiektach do odwołania - napisano na stronie UEFA.

Reklama

Decyzja dotyczy np. występującego obecnie w Lidze Europy Spartaka Moskwa.

Nie jest jeszcze pewne, co z półfinałem baraży Rosja - Polska o awans do mistrzostw świata, planowanym na 24 marca w Moskwie. Polska federacja już w czwartek zapowiedziała, że nie bierze pod uwagę wyjazdu do Rosji i oczekuje przeniesienia meczu na neutralny teren.

Jak przypomina agencja AFP, decyzja ws. barażu zależy od światowej federacji - FIFA.

Reklama

Z informacji PAP wynika, że Polski Związek Piłki Nożnej czeka w tej chwili na oficjalne potwierdzenie i wykładnię w tej sprawie przez UEFA.