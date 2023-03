Początek poniedziałkowego meczu w ramach eliminacji do Euro 2024 na stadionie PGE Narodowym w Warszawie zaplanowano na godz. 20.45.

Pewne jest, że od pierwszej minuty w bramce reprezentacji Polski stać będzie Wojciech Szczęsny. Golkiper Juventusu był jedynym zawodnikiem, który w piątkowy wieczór nie zawiódł w Pradze. Gdyby nie on, to nasi piłkarze wróciliby do kraju jeszcze z większym bagażem straconych goli.

W bloku obronnym nastąpią aż trzy zmiany. Matty Cash jest kontuzjowany i jego miejsce na prawej obronie zajmie Przemysław Frankowski. W środku defensywy miejsce Jakuba Kiwiora zajmie Paweł Dawidowicz, a na lewej stronie zamiast Michała Karbownika zobaczymy Nicolę Zalewskiego. Drugim stoperem będzie Jan Bednarek.

W drugiej linii od pierwszej minuty szansę dostanie strzelec honorowego gola w meczu z Czechami Damian Szymański. Obok niego w środku pola grac będzie Piotr Zieliński. Natomiast po bokach biegać będą Jakub Kamiński i Michał Skóraś.

W ataku tym razem Santos postawi na dwóch napastników. Robert Lewandowski dostanie wsparcie w postaci Karola Świderskiego.

Dziennik.pl zaprasza na relację na żywo z meczu Polska - Albania (20.45).