W obu półfinałowych meczach praktycznie nie było emocji. W spotkaniu Anglii z Izraelem gole strzelili Morgan Gibbs-White w 42. minucie oraz w drugiej połowie Cole Palmer (63) i Cameron Archer (90).

Mecz Hiszpanii z Ukrainą zaczął się dość niespodziewanie, od gola Artema Bondarenki w 13. minucie, lecz rywale bardzo szybko wyrównali - po golu czołowego piłkarza portugalskiego klubu SC Braga i kapitana hiszpańskiej młodzieżówki Abela Ruiza w 17. minucie.

Później bramki dla faworytów zdobyli jeszcze Oihan Sancet (24), Antonio Blanco (54), Aimar Oroz (68) i Sergio Gomez, który ustalił wynik w 78. minucie.

Tegoroczny turniej jest również kwalifikacją na igrzyska w Paryżu w 2024 roku. Europa ma trzy miejsca w olimpijskim turnieju piłkarskim, nie licząc gospodarzy Francuzów, którzy automatycznie się kwalifikują.

To oznacza, że z trwających ME do lat 21 awans wywalczyły Hiszpania, Izrael i Ukraina. Anglia nie wystąpi w igrzyskach, ponieważ startująca w nich Wielka Brytania nie ma drużyny piłkarskiej.