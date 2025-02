Legia Warszawa zmierzy się dziś z Jagiellonią Białystok w ćwierćfinale Pucharu Polski. Spotkanie polskich przedstawicieli w Europie to wielki hit 1/4 finału. Oba zespoły mogły trafić na siebie w losowaniu par 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Ostatecznie jednak tak się nie stało. Legia Warszawa w tej fazie zmierzy się z norweskim Molde, a Jagiellonia Białystok zagra z belgijskim Cercle Brugge.

Puchar Polski: Legia – Jagiellonia. O której godzinie dzisiaj mecz?

Mecz Legia – Jagiellonia w ćwierćfinale Pucharu Polski rozpocznie się o godzinie 21. Sędzią spotkania będzie Piotr Lasyk z Bytomia, który w tym sezonie prowadził trzy mecze Legii i dwa Jagiellonii. W tych starciach zarówno warszawianie, jak i białostoczanie zwyciężali.

Reklama

Puchar Polski: Legia – Jagiellonia. Gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV i online

Reklama

Legia – Jagiellonia transmisja meczu w TV na kanale TVP Sport. Spotkanie w 1/4 finału Pucharu Polski będzie można oglądać również online na sport.tvp.pl. Mecz Legia – Jagiellonia można obejrzeć też na urządzeniach mobilnych.

Legia Warszawa przystąpi do meczu z Jagiellonią Białystok po porażce w lidze z Radomiakiem Radom (1:3). Drużyna Goncalo Feio zajmuje piąte miejsce w tabeli ze stratą ośmiu punktów do prowadzącego Lecha Poznań. Była to druga porażka stołecznych na wiosnę. Legia w ostatnich czterech meczach tylko raz potrafiła sięgnąć po komplet punktów.

Jagiellonia Białystok przed meczem z Legią Warszawa zremisowała na wyjeździe z Cracovią (2:2), choć do 70. minuty wiele wskazywało na to, że podopieczni Adriana Siemieńca zgarnął komplet punktów. W końcówce mistrzowie Polski jednak stracili dwie bramki. Jagiellonia plasuje się na trzecim miejscu w tabeli ze stracą dwóch punktów do lidera.

Puchar Polski: Legia – Jagiellonia. Kto awansuje do półfinału? Wynik meczu

W tym sezonie Legia i Jagiellonia już raz mierzyły się ze sobą. W Białymstoku był remis 1:1. Jak będzie tym razem?

Na wyjazdowe zwycięstwo z Legią Jagiellonia czeka od 2020 roku. Nie dziwi więc fakt, że bukmacherzy w roli faworyta stawiają na Legię. Za ekipą Goncalo Feio przemawia także atut własnego boiska.

Z drugiej strony Jagiellonia na wiosnę sprawia dużo lepsze wrażenie niż Legia i wciąż ma szansę na obronę mistrzowskiego tytułu.

– To z pewnością będzie trudny mecz. Będzie to prestiżowe spotkanie. Nie ma co ukrywać, że wylosowało się atrakcyjnie, szczególnie pod względem otoczki medialno-kibicowskiej. Jestem przekonany, że sportowo to też będzie prestiżowe starcie – powiedział przed meczem trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec.

Puchar Polski – wyniki 1/4 finału

W pozostałych spotkaniach ćwierćfinałowych Pucharu Polski Ruch Chorzów wygrał z Koroną Kielce 2:0 (25.02, godz. 20), Pogoń Szczecin zmierzy się Piastem Gliwice (26.02, godz. 18), natomiast Polonia Warszawa zagra z Puszczą Niepołomice (27.02, godz. 18). Transmisje wszystkich meczów 1/4 finału w TVP Sport oraz online na sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej.