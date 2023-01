Piłkarze Legii Warszawa po przerwie świąteczno-noworocznej we wtorek wznowili treningi. Do czwartku będą ćwiczyć w klubowym ośrodku w Książenicach, a w piątek na 11 dni drużyna wyleci na zgrupowanie do tureckiego Belek.

W grudniu legioniści trenowali na własnych obiektach, choć w ligowej rywalizacji była przerwa ze względu na mistrzostwa świata w Katarze. Później podopieczni trenera Kosty Runjaica udali się na urlopy, a we wtorek zameldowali się na pierwszych zajęciach w 2023 roku. Reklama W treningu wzięli udział zawodnicy, którzy uczestniczyli w mistrzostwach świata, czyli Artur Jędrzejczyk, Serb Filip Mladenovic, a także bramkarz Kacper Tobiasz, który nie był w kadrze, ale przebywał z biało-czerwonymi w Katarze i uczestniczył w zajęciach drużyny narodowej. Do pełnił sił wrócił już po urazie hiszpański napastnik Carlitos, a brakuje wciąż występującego także w ataku Słoweńca Blaza Kramera. Z pierwszą drużyną trenują i mają polecieć na zgrupowanie do Turcji również trzej młodzi zawodnicy, którzy w pierwszej części sezonu grali w trzecioligowych rezerwach lub w zespole juniorów do lat 19: Jan Ziółkowski, Jakub Jędrasik i Filip Rejczyk. Reklama Stal Mielec wróciła do treningów, ale bez Saida Hamulica Zobacz również Na zgrupowaniu warszawianie rozegrają trzy spotkania kontrolne. Rywalami będą azerski FK Sabail Baku, węgierski Mezokovesd Zsory oraz serbski Cukaricki Belgrad. Po rundzie jesiennej ekstraklasy stołeczna drużyna zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów. Traci dziewięć do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Po ponaddwumiesięcznej przerwie ligowe zmagania rozpocznie 29 stycznia spotkaniem przed własną publicznością z Koroną Kielce. Legioniści są także wciąż w grze o Puchar Polski. W ćwierćfinale na początku marca zagrają na wyjeździe z trzecioligową Lechią Zielona Góra. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję