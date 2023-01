We wtorek ekstraklasowi piłkarze Stali Mielec powrócili do treningów. Przed wznowieniem rozgrywek ligowych mielczan czeka zgrupowanie w Turcji. Powrót do kraju zaplanowano na 20 stycznia.

Od 9 stycznia zawodnicy będą przebywać na obozie przygotowawczym w Turcji, podczas którego rozegrają dwa mecze sparingowe: z węgierskim klubem Kisvarda FC oraz serbskim FK Novi Pazar - poinformował klub we wtorkowej informacji. Reklama W środę zawodnicy przejdą badania wydolnościowe, w czwartek i piątek zaplanowano po jednym treningu. W sobotę rozegrają wewnętrzną grę kontrolną. We wtorek na zajęciach nie było gwiazdy Stali, napastnika Saida Hamulica (jest chory). Stal w tabeli ekstraklasy zajmuje siódme miejsce w dorobkiem 27 punktów. Pierwszy mecz ligowy w 2023 roku rozegra 27 stycznia. Wówczas na własnym stadionie zmierzy się z Lechem Poznań. Reklama autor: Rafał Czerkawski Michał Ignasiewicz