Brazylijski pomocnik, który posiada także obywatelstwo hiszpańskie, ma 26 lat i od 2019 roku gra w polskiej ekstraklasie. Początkowo reprezentował barwy Wisły Kraków, a przez ostatnie półtora roku występował w Pogoni Szczecin. Wcześniej grał w klubach hiszpańskich, ale tylko raz udało mu się wystąpić w meczu tamtejszej ekstraklasy (w 2017 roku w barwach Granady CF). W 2015 roku z młodzieżową reprezentacją Brazylii wywalczył wicemistrzostwo świata do lat 20.

Silva przechodzi z Pogoni do Rakowa na zasadzie transferu definitywnego, a jego kontrakt ma obowiązywać do końca czerwca 2026 roku (z opcją przedłużenia o kolejny rok).

Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa, liczy, że Brazylijczyk pomoże "Czerwono-Niebieskim" nie tylko w walce o mistrzostwo kraju: Carlos jest uniwersalnym zawodnikiem, który może występować na kilku pozycjach, ale nam ma dać przede wszystkim więcej opcji na wahadłach. Wierzymy, że w Rakowie w pełni rozwinie skrzydła i najlepsze mecze w ekstraklasie zagra właśnie w jego barwach, pomagając drużynie w realizacji kolejnych celów.

Sam piłkarz też jest pełen optymizmu: Jestem szczęśliwy, że mogę być tutaj. Cieszę się, że dostałem taką szansę, a dołączyłem do Rakowa po to, by grać o mistrzostwo.