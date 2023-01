Do przebywającej na zgrupowaniu w Turcji drużyny Rakowa Częstochowa dołączy nowy piłkarz. Jest nim 23-letni obrońca Adrian Gryszkiewicz, który do końca poprzedniego sezonu grał w Górniku Zabrze, a z Rakowem podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku (z opcją przedłużenia o kolejny rok).

Gryszkiewicz w Górniku wystąpił w 94 meczach (licząc wszystkie rozgrywki), a latem ubiegłego roku związał się z klubem 2. Bundesligi - SC Paderborn 07, ale w Niemczech nie udało mu się wystąpić w żadnym meczu ligowym. Adrian jest lewonożnym zawodnikiem, pasującym do profilu obrońcy, którego szukaliśmy. Obserwowaliśmy go od dłuższego czasu i chcieliśmy sprowadzić już latem. Ma za sobą trudne pół roku w Paderborn, gdzie nie mógł liczyć na regularną grę, ale wierzymy, że w Rakowie rozwinie skrzydła - komentuje transfer Robert Graf, dyrektor sportowy częstochowskiego klubu. Sam piłkarz z optymizmem patrzy w przyszłość: Jestem szczęśliwy i zadowolony, że trafiłem do takiego klubu jakim jest Raków. Wiem, że są tutaj przede mną duże cele i takie też stawiam przed sobą. Nie pozostaje nic innego jak pracować i zrobić wszystko, żeby te cele osiągnąć. Gryszkiewicz jest drugim piłkarzem, który przeszedł do Rakowa podczas zimowej przerwy w rozgrywkach. Wcześniej kadrę "Czerwono-Niebieskich" wzmocnił brazylijski pomocnik Jean Carlos Silva z Pogoni Szczecin. Michał Ignasiewicz