Probierz zaskoczył wyjściowym składem. Nowy selekcjoner naszej kadry od pierwszej minuty postawił na dwóch absolutnych debiutantów. W obronie szansę dostał Patryk Peda, a w drugiej linii Patryk Dziczek.

Lewandowski przed telewizorem

W ataku pod nieobecność kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego zagrał Arkadiusz Milik.

Napastnik Juventusu Turyn na boisku przebywał do 60. minuty spotkania, ale do bramki nie trafił. W pierwszej połowie wyręczył go Sebastian Szymański, który pokonał golkipera gospodarzy już w 4. minucie.

To był wymarzony początek dla naszych "orłów". Wydawało się, że od tego momentu będzie z górki. Tak jednak nie było. Polacy męczyli się. Patrząc na boiskowe wydarzenia ciężko było się domyślić, która drużyna zajmuje 30., a która 131. miejsce w rankingu FIFA. Miejscowi byli nawet blisko wyrównania, ale WojciechaSzczęsnego w ostatniej chwili przed wyjmowaniem piłki z siatki uratował Peda.

Ostatecznie do przerwy wynik nie uległ zmianie.

Po przerwie gospodarze grali w "10"

Druga część spotkania też miała szczęśliwy początek dla ekipy Probierza. Tym razem po faulu na wychodzącym na czystą pozycję Miliku czerwoną kartką ukarany został Hordur Askham.

Grający w osłabieniu rywale dzielnie się bronili, a Polacy mimo, że nie osiągnęli miażdżącej przewagi, to zdołali strzelić drugiego gola. Tym razem z bliska głową piłkę w siatce umieścił Adam Buksa.

Awans w tabeli

Zadanie wykonane, trzy punkty zapisane na koncie. Dzięki temu zwycięstwu i wygranej Albanii z Czechami 3:0, Polacy awansowali na drugie miejsce w tabeli grupy E.

W niedzielę kadrowiczów Probierza czeka kolejny mecz w ramach eliminacji do Euro 2024. Na stadionie PGE Narodowym w Warszawie jego podopieczni zmierzą się z Mołdawią, którą w pierwszym pojedynku przegrali w Kiszyniowie 2:3.

Jeśli biało-czerwoni pokonają Mołdawian, a w ostatnim meczu eliminacji Czechów, to na pewno uzyskają bezpośredni awans do Euro 2024.

Wyspy Owcze - Polska 0:2 (0:1)

Bramki: Sebastian Szymański (4), Adam Buksa (65-głową)

Żółte kartki: Wyspy Owcze - Ari Jonsson, Odmar Faeroe. Polska - Matty Cash, Arkadiusz Milik, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz

Czerwona kartka: Wyspy Owcze - Hoerdur Askham (49)

Sędzia: Allard Lindhout (Holandia)

Widzów: ok. 3 tys

Wyspy Owcze: Mattias Lamhauge - Rene Joensen, Hoerdur Askham, Odmar Faeroe, Viljormur Davidsen - Joannes Bjartalid (75. Andrass Johansen), Gunnar Vatnhamar, Brandur Hendriksson Olsen (76. Ari Jonsson), Jakup Andreasen (82. Joannes Danielsen), Soelvi Vatnhamar (90. Stefan Radosavlevic) - Joan Edmundsson (76. Paetur Petersen)

Polska: Wojciech Szczęsny - Tomasz Kędziora, Patryk Peda, Jakub Kiwior - Matty Cash (59. Paweł Wszołek), Sebastian Szymański (59. Karol Świderski), Bartosz Slisz, Piotr Zieliński (87. Filip Marchwiński), Patryk Dziczek (82. Jakub Piotrowski), Przemysław Frankowski - Arkadiusz Milik (59. Adam Buksa)