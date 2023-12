Decyzja o zakończeniu współpracy z Kwiatkowskim zaskoczyła piłkarskie środowisko w naszym kraju. Wielu ekspertów i ludzi związanych z polską piłką uważa, że to kolejna fatalna "wpadka" PZPN.

Amatorzy zwolnili profesjonalistę - ocenił były wiceprezes PZPN Marek Koźmiński, a były prezes Zbigniew Boniek napisał w mediach społecznościowych: Kompetencje i zakres obowiązków Kuby Kwiatkowskiego przy kadrze i meczach był bardzo obszerny. Nie można tego stanowiska nie obsadzić.

Probierz i Kozłowski stali za zwolnieniem Kwiatkowskiego

Futbolowa centrala o rozstaniu ze swoim dotychczasowym pracownikiem poinformowała w lakonicznym komunikacie, z którego nie można dowiedzieć się, co było przyczyną zakończenia współpracy.

Decyzją selekcjonera Reprezentacji (Michał Probierz) i Dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów (Tomasz Kozłowski) Jakub Kwiatkowski zakończył współpracę z PZPN - poinformowała w czwartek rano piłkarska centrala.

Kwiatkowski nie wie dlaczego został zwolniony

Sam zainteresowany w mediach społecznościowych podziękował za współpracę dziennikarzom, pracownikom PZPN, piłkarzom oraz trenerom. Zwrócił się także do kibiców. Wiem, że na pewno wielokrotnie oczekiwaliście ode mnie czegoś więcej, ale nie zawsze, a może nawet w większości pewnych rzeczy nie mogłem głośno wypowiadać. Być może teraz, "zwolniony z blokady", będę mógł nieco swobodniej komentować polską piłkę - zakończył.

Kwiatkowski "wywołany" do tablicy przez jednego z internautów, by zdradził kulisy i powody decyzji PZPN skwitował to krótką odpowiedzią. Nikt mi niczego nie przedstawił. Po prostu zostałem poinformowany o zakończeniu współpracy. Żadnego wytłumaczenia i powodów - wyjaśnił były już pracownik związku.

Nieoficjalnie przyczyną zwolnienia Kwiatkowskiego było to, że selekcjoner Michał Probierz nie znalazł się w delegacji na losowaniu grup mistrzostw Europy 2024, które w ostatni weekend odbyły się w Hamburgu.

Kwiatkowski "podpadł" też niektórymi swoimi zachowaniami podczas konferencji prasowych i tym, że Kamil Grosicki udzielił wywiadu podczas ostatniego zgrupowania kadry.

Kwiatkowski rozpoczął pracę w PZPN w kwietniu 2009 roku, gdy zmienił Andrzeja Strejlaua w funkcji rzecznika prasowego. Pół roku później został zwolniony. W grudniu tego samego roku objął funkcję rzecznika Ministerstwa Sportu i Turystyki, którą pełnił przez prawie dwa lata. W grudniu 2012 powrócił do swojej pierwotnej roli w PZPN, a później został też "opiekunem" kadry - team managerem.

Przegrane eliminacje do Euro 2024

Przypomnijmy, reprezentacja Polski w zakończonych w listopadzie eliminacjach do Euro 2024 nie uzyskała bezpośredniego awansu. W swojej grupie eliminacyjnej zajęła trzecie miejsce za Albanią i Czechami.

To jednak nie przekreśla szans biało-czerwonych na grę w mistrzostwach Europy. Ostatecznie sprawa awansu rozstrzygnięta zostanie w marcowych barażach.

Pierwszym rywalem podopiecznych Probierza będzie Estonia, a kolejnym (w razie zwycięstwa) pięć dni później - Walia lub Finlandia.