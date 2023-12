Anglicy na mistrzostwach Europy w meczach grupowych zmierzą się z Serbią, Danią i Słowenią. "Wyspiarze" swoje mecze rozegrają kolejno w Gelsenkirchen, Frankfurcie i Kolonii.

Natomiast angielskie WAGs według informacji "The Sun"planują zameldować się na czas mistrzostw Europy w pięciogwiazdkowym kurorcie Schlosshotel w Kronberg. Pobyt w tym przybytku luksusu do najtańszych nie należy. Za noc trzeba zapłacić aż 1750 funtów. To prawie 9 tysięcy złotych.

Na biednych jednak nie trafiło. W gronie WAGs reprezentacji Anglii, które wybierają się w podróż do Niemiec na czas mistrzostw Europy, są m.in. żony Harry'ego Maguire'a, Kyle'a Walkera, Jordana Pickforda, Kierana Trippiera, a także partnerka Luke'a Shawa. Zarobki ich mężów spokojnie pozwalają na pławienie się w luksusach.