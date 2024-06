Szczęsny jest bezapelacyjnym numerem "1" w reprezentacji Polski. Na Euro 2024 rolę rezerwowych pełnią Łukasz Skorupski i Marcin Bułka.

Szczęsny stawia na Grabarę

Szczęsny jednak nie wskazał żadnego z nich. 34-letni bramkarz wymienił nazwisko innego bramkarza. Doświadczenie największe ma "Skorup". Najlepszy sezon ma Bułka i jest najbardziej na fali wznoszącej. Moim zdaniem największy potencjał na wielkie granie ma Kamil Grabara. On ma coś ekstra. Patrzysz i mówisz: "to może nie być dobry bramkarz, tylko genialny bramkarz". Nie wiem, czy to cecha wrodzona, czy nabyta, ale ją ma - podkreślił w rozmowie z "Foot Truck" Szczęsny.

Reklama

Grabara ostatnie trzy sezony spędził w FC Kopenhaga. Poprzedni rozgrywki były jednak ostatnimi jakie spędził w duńskiej lidze. Od lipca 25-latek zostanie nowym bramkarzem VfL Wolfsburg. Niemcy za Polaka zapłacili 13,5 mln euro.