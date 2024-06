Tradycją po meczach reprezentacji jest to, że dzień później odbywa się tzw. trening wyrównawczy. W sobotę był otwarty dla mediów tylko przez pierwszy kwadrans.

Piłkarze korzystali z rowerków treningowych

Piłkarze, którzy grali z Austrią mniej niż 45 minut lub wcale mieli tego dnia zajęcia na boisku, wśród nich Robert Lewandowski.

W tym samym czasie wszyscy zawodnicy z podstawowego składu z niedzielnego spotkania oraz Jakub Moder (grał od początku drugiej połowy), czyli łącznie dwunastu, przebywali w usytuowanej na górze jednej z trybun siłowni, gdzie korzystali z rowerków treningowych.

Kuleszy nie było z kadrowiczami

Tym razem, w przeciwieństwie do wielu poprzednich dni, nie było z kadrą Cezarego Kuleszy. Prezes obchodzi tego dnia 62. urodziny, ale nie trzeba dodawać, że humory wśród działaczy PZPN nie są najlepsze. Reprezentacja Polski jest pierwszą, która straciła na Euro szansę wyjścia z grupy.

Biało-czerwonym pozostał jeszcze mecz o honor z Francją - we wtorek o godz. 18 w Dortmundzie. Kadra nie wróci już do swojej bazy w Hanowerze i uda się bezpośrednio samolotem do Polski.