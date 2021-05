Laporte nigdy nie wystąpił w seniorskiej drużynie "Trójkolorowych".

Choć urodził się we Francji, to jako nastolatek dołączył do drużyny Athletic Bilbao. We wtorek otrzymał hiszpańskie obywatelstwo.

Występujący na pozycji środkowego obrońcy zawodnik od 2018 roku broni barw Manchesteru City.

Hiszpanie rywalami Polaków

W mistrzostwach Europy Hiszpania zagra w grupie E, kolejno: ze Szwecją (14 czerwca), Polską (19 czerwca) i Słowacją (23 czerwca).

Zgodnie z obecnymi przepisami piłkarz może zmienić drużynę narodową, jeśli w seniorskiej reprezentacji nie rozegrał więcej niż trzech meczów przed ukończeniem 21 lat i nie wystąpił na mistrzostwach świata lub mistrzostwach kontynentu.