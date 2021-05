Jak podały brytyjskie media, Fabiański doznał kontuzji w środę tuż przed meczem "Młotów" z West Bromwich Albion i w ostatniej chwili został zmieniony przez Darrena Randolpha. Wówczas zaczęły się spekulacje, czy uraz ten może zagrozić występowi 36-letniego golkipera w rozpoczynających się za niespełna miesiąc ME.

Reklama

"Rozmawiałem z Łukaszem i czuje się dobrze. Sztab medyczny w klubie wykonał mu kompleksowe badania, które nie wykazały niczego niepokojącego. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik szybko wróci do pełnego treningu i zgodnie z planem rozpocznie z reprezentacją Polski przygotowania do mistrzostw Europy" – zaznaczył cytowany w komunikacie lekarz drużyny narodowej Jacek Jaroszewski.

Fabiański jest jednym z trzech bramkarzy powołanych przez Paulo Sousę na mistrzostwa Europy, obok Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Skorupskiego. Portugalski trener zapowiedział, że podstawowym golkiperem biało-czerwonych będzie Szczęsny. Bezpośrednie przygotowania do turnieju rozpoczną się w poniedziałek w Opalenicy.

ME rozpoczną się 11 czerwca. Polacy rozegrają pierwszy mecz 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.

Szósty w tabeli angielskiej ekstraklasy West Ham United walczy o prawo gry w Lidze Europy.