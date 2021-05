Trener Paulo Sousa już w miniony poniedziałek ogłosił nazwiska 26 piłkarzy powołanych na Euro, a także dodatkowego bramkarza na zgrupowanie w wielkopolskiej miejscowości - Radosława Majeckiego. Największym zaskoczeniem jest brak Kamila Grosickiego, który znalazł się jedynie na liście rezerwowej.

Biało-czerwoni rozpoczną zgrupowanie 24 maja. Obiekt będzie zamknięty dla dziennikarzy i kibiców.

Jak powiedział PAP team menedżer reprezentacji i rzecznik prasowy PZPN Jakub Kwiatkowski, w poniedziałek mają stawić się wszyscy piłkarze.

Wyjątkiem może być Helik, którego Barnsley rywalizuje obecnie w barażach o awans do angielskiej ekstraklasy. W sobotę jego drużyna gra rewanżowy półfinał ze Swansea, 17 maja przegrała u siebie 0:1.

"Wszyscy mają stawić się w poniedziałek, z wyjątkiem ewentualnie Michała. Poza tym wiadomo, jaka jest obecnie sytuacja z podróżowaniem w Europie. Jeżeli ktoś nie będzie miał tego dnia samolotu, dotrze do nas później. To zrozumiałe. Na szczęście, odpukać, nie mamy informacji o kontuzjach powołanych zawodników. Łukasz Fabiański, jak wiemy, będzie gotowy do treningów" - powiedział Kwiatkowski.

Jak dodał, od środy do niedzieli, czyli przez pięć dni, piłkarzom będą towarzyszyć na zgrupowaniu ich bliscy.

"Wszyscy, również rodziny zawodników, będą badani w Opalenicy pod kątem COVID-19. Nie chcemy nikogo narażać na ryzyko" - zaznaczył.

W trakcie zgrupowania będą przygotowane dla piłkarzy różne atrakcje, program artystyczny. O szczegółach mają dowiedzieć się najpierw sami zawodnicy.

W trakcie zgrupowania planowane jest szczepienie piłkarzy, co ma pozwolić na bezpieczniejsze przygotowania i uniknięcie ryzyka w czasie samego turnieju.

"Jesteśmy gotowi na szczepienia w Opalenicy, ale to zależy od indywidualnych decyzji zawodników. Każdy sam zdecyduje, nie ma obowiązku" - zastrzegł team menedżer kadry.

Każdego dnia w trakcie zgrupowania w Wielkopolsce będą organizowane (w hali) konferencje prasowe, tym razem już w "normalnym" trybie.

"Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W pierwszej konferencji, zaplanowanej na poniedziałek, weźmie udział kapitan Robert Lewandowski" - zapowiedział Jakub Kwiatkowski.

Z powodu niedawno odniesionych kontuzji w turnieju zabraknie Krzysztofa Piątka i Arkadiusza Recy. Wcześniej poważne urazy sprawiły, że szanse udziału w ME stracili Jacek Góralski i Krystian Bielik.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Od 9 czerwca bazą kadry będzie hotel w Sopocie.

Występ w fazie grupowej ME, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.

Z powodu pandemii COVID-19 UEFA zdecydowała, że kadry 24 uczestników ME będą liczniejsze niż dotychczas. Trenerzy mogą powołać 26 piłkarzy (w przeszłości 23), przy czym w kadrze meczowej na dane spotkanie można zgłosić 23 graczy.

Ostateczne skład należy podać do północy 1 czerwca. W przypadku kontuzji w trakcie mistrzostw jednego z trzech bramkarzy będzie możliwość powołania dodatkowego golkipera.