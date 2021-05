Lewandowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej nie udzielił konkretnej odpowiedzi w sprawie ewentualnego szczepienia, jednak dzień później - jak powiedział PAP rzecznik prasowy i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski - skorzystał po konsultacji z tej możliwości.

Reklama

"Dziewiętnastu piłkarzy, w tym nasz kapitan, zostało dzisiaj zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. Pozostali nie wyrazili chęci. Przypomnę, że nie było takiego obowiązku. Kilku jednak uzyskało odporność. Mogę powiedzieć, że w tej grupie bez szczepionki jest tylko czterech piłkarzy, którzy nie przeszli koronawirusa i nie mają przeciwciał" - dodał Kwiatkowski.

W Opalenicy, z wyjątkiem Grzegorza Krychowiaka, są już wszyscy podopieczni Paulo Sousy - czyli 25 zawodników oraz powołany tylko na zgrupowanie bramkarz Radosław Majecki.

"Grzegorz dołączy do nas do końca dnia. Jeżeli chodzi o zdrowie piłkarzy, to na ten moment nikt nie zgłasza kontuzji" - powiedział team menedżer kadry.

O godz. 17 biało-czerwoni przeprowadzą trening na miejscowym boisku.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i na zakończenie - tydzień później - z Islandią w Poznaniu.

9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.

Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy, które rozpoczną się 11 czerwca, biało-czerwoni zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.