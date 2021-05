Tomasz Kędziora nie został powołany do reprezentacji na marcowe mecze eliminacji do mistrzostw świata, ale wierzył, że przed Euro selekcjoner Paulo Sousa o nim nie zapomni. "Trener dał mi do zrozumienia, że wciąż na mnie liczy" - powiedział 26-letni piłkarz.

Obrońca Dynama Kijów ma za sobą bardzo dobry sezon, ale nie znalazł się w kadrze na marcowe spotkania eliminacji do mistrzostw świata. Kędziora przyznał, że odbył wówczas rozmowę z portugalskim szkoleniowcem. Reklama Trener powiedział mi, że teraz wybiera innych zawodników, ale wciąż na mnie liczy. Ja dalej pracowałem, grałem w większości meczów i byłem gotowy - powiedział Kędziora na środowej konferencji w Opalenicy. Były piłkarz Lecha Poznań nigdy jeszcze nie miał okazji grać na tak dużej imprezie, ale, jak zapewnił, nie towarzyszy mu jakiś dodatkowy stres. ME 2021. Moder: Chcę wybiec na boisko w pierwszym składzie [WIDEO] Zobacz również Cieszę się, że tu jestem, że będę mógł pomóc. Stresu nie czuję, mam prawie 27 lat, rozegrałem sporo spotkań na poziomie międzynarodowym. Więc mam duże doświadczenie - zaznaczył. Z Opalenicy do Sopotu Zgrupowanie w Wielkopolsce potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu. 9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju. Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.