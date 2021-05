Helik wziął udział w piątkowej konferencji w Opalenicy, gdzie reprezentacja przygotowuje się do mistrzostw Europy. Jak przyznał, wyjazd do Anglii okazał się zupełnie nowym doświadczeniem, ale też dużym wyzwaniem. 25-letni obrońca rozegrał aż 52 spotkania w zakończonym niedawno sezonie.

To był duży przeskok dla mnie. Rozwinąłem się w wielu aspektach, to zupełnie inne doświadczenie. Pierwszy sezon zagranicą, bardzo intensywny, objętościowy taki mi się jeszcze wcześniej nie zdarzył. Zupełnie inne tempo gry, większa jakość piłkarska - powiedział.

W reprezentacji rozegrał dwa spotkania; zadebiutował w marcu tego roku przeciwko Węgrom w Budapeszcie.

To było dla mnie wielkie wyróżnienie. Debiut był dla mnie wielką sprawą, ale wiele rzeczy mogłem zrobić lepiej, ale jak to się mówi, wyciągnąłem te mityczne wnioski i teraz patrzę do przodu. Wierzę, że w tych kolejnych spotkaniach będę prezentował się lepiej i dawał wszystkim więcej satysfakcji - dodał.

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i tydzień później z Islandią w Poznaniu.

9 czerwca biało-czerwoni przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.

Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.