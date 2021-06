Selekcjoner Roberto Mancini, który niedawno przedłużył kontrakt do 2026 roku, zdecydował się nie zabierać na turniej obrońcy Romy Gianluki Manciniego, pomocnika Atalanty Bergamo Matteo Pessiny i napastnika Napoli Matteo Politano, którzy wcześniej byli w 28-osobowrj kadrze. Raspadori, który w ostatnim sezonie Serie A zdobył sześć goli w 27 występach, został natomiast wezwany ze zgrupowania reprezentacji do lat 21.

Poza nim o miejsce w ataku rywalizować będą jego klubowy kolega Domenico Berardi, Ciro Immobile czy Andrea Belotti.

Siedmiu zawodników, na czele z kapitanem Giorgio Chiellinim, brało udział w poprzednich ME w 2016 roku.

Italia 11 czerwca na Stadionie Olimpijskim w Rzymie w meczu otwarcia turnieju zmierzy się z Turcją. Później w fazie grupowej spotka się jeszcze na tym samym obiekcie ze Szwajcarią i Walią.

Włosi mają już za sobą towarzyskie spotkanie z San Marino (7:0), a ostatnim sprawdzianem przed Euro będzie potyczka z Czechami w piątek w Bolonii.

Kadra Włoch na ME 2021:

bramkarze: Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Alex Meret (FC Napoli), Salvatore Sirigu (FC Torino)

obrońcy: Francesco Acerbi (Lazio Rzym), Alessandro Bastoni (Inter Mediolan), Leonardo Bonucci (Juventus Turyn), Giorgio Chiellini (Juventus Turyn), Giovanni Di Lorenzo (FC Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea Londyn), Alessandro Florenzi (Paris Saint-Germain), Leonardo Spinazzola (AS Roma), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)

pomocnicy: Nicolo Barella (Inter Mediolan), Bryan Cristante (AS Roma), Jorginho (Chelsea Londyn), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Stefano Sensi (Inter Mediolan), Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

napastnicy: Andrea Belotti (FC Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus Turyn), Federico Chiesa (Juventus Turyn), Ciro Immobile (Lazio Rzym), Lorenzo Insigne (FC Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).