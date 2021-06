Dla obydwu zespołów spotkanie było podsumowaniem pierwszego etapu przygotowań do zaczynających 11 czerwca mistrzostw Europy.

Reklama

Według Koźmińskiego największym pozytywem była postawa zdobywcy bramki dla biało-czerwonych Jakuba Świerczoka. Jego zdaniem gracz Piasta Gliwice godnie zastąpił kontuzjowanego Krzysztofa Piątka, a w hierarchii napastników – zważywszy na kłopoty zdrowotne Arkadiusza Milka – może nawet awansować na drugie, po Robercie Lewandowskim, miejsce.

Koźmińskiemu podobała się zwłaszcza postawa reprezentacji w pierwszym kwadransie, a także w drugiej połowie.

Tylko przez trzydzieści minut pierwszej połowy daliśmy się zdominować rywalowi, pojawiły się też problemy z wysokim pressingiem, który był skuteczny tylko w pewnych fragmentach meczu. Widać było, że piłkarze czuli w nogach ostatnie treningi, ale to jest absolutnie zrozumiałe w tym momencie. Gdybyśmy już teraz widzieli zawodników w bardzo dobrej dyspozycji fizycznej, byłoby to wręcz alarmujące – stwierdził.

Srebrny medalista igrzysk olimpijski w Barcelonie zwrócił też uwagę, że Kamila Piątkowskiego na pewno stać na lepsze rozgrywanie piłki.

Stracona bramka też powinna dać do myślenia, jak w defensywnie zachowują się niektórzy piłkarze – dodał Koźmiński podkreślając, że najwięcej problemów trener Paulo Sousa może mieć z obsadą lewej obrony.

W meczu z Rosją portugalski selekcjoner nie skorzystał w kilku piłkarzy, w tym Lewandowskiego i bramkarza Macieja Szczęsnego, którzy mogą być pewni miejsca w podstawowej jedenastce.

To była okazja, aby spróbować pewnych mniej oczywistych rozwiązań, zobaczyć jak niektórzy zawodnicy zachowują się pod presją i w konfrontacji z dobrym rywalem. Na pewno w takim ustawianiu jak we wtorek już nigdy nie zagramy. W następnym meczu z Islandią można się spodziewać, że trener wystawi już jedenastkę zbliżoną do optymalnej – zaznaczył wiceprezes.

Koźmiński nie krył też zadowolenia, że mecz we Wrocławiu mogło z trybun obejrzeć blisko 20 tysięcy kibiców.

To była chyba najjaśniejsza strona tego spotkania. Wrócili kibice, był doping, pojawiło się poczucie, że wreszcie wracamy do normalności – podsumował.