- Trudno jednoznacznie określić, kiedy Milik będzie w 100 proc. gotowy do treningu. Przez całą sobotę miał przeprowadzane zabiegi z naszym fizjoterapeutą. Według lekarza naszej kadry poprawa jest 40-proc. Dzisiaj zobaczymy, czy nadal będzie się tak szybko regenerował. Jeśli będzie potrzeba, zostaną przeprowadzone kolejne badania - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski.

Milik na zgrupowanie do Opalenicy przyjechał z kontuzją łąkotki, której nabawił się podczas ostatniego meczu ligi francuskiej z FC Metz. Przez tydzień piłkarz pracował indywidualnie – m.in. na basenie i z fizjoterapeutami.

Od czwartku trenował już z zespołem, ale w niedzielę zaplanowano dla niego jedynie zajęcia z fizjoterapeutami.

Kownacki natomiast nadal zmaga się z rwą kulszową.

Towarzysko z Islandią

Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. We wtorek biało-czerwoni zagrają towarzysko z Islandią w Poznaniu, a dzień później przeniosą się do Sopotu i tam pozostaną w trakcie turnieju.

Występ w fazie grupowej mistrzostw Europy zainaugurują 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Pięć dni później w Sewilli ich rywalem będzie Hiszpania, a 23 czerwca ponownie w Rosji zmierzą się ze Szwecją.