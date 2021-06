Jest to najstarszy zespół Trzech Koron od 63 lat i mistrzostw świata w 1958 roku, kiedy średni wiek piłkarzy wynosił 29,4 lata. Najmłodszą drużynę wystawił kraj podczas ME w 1992 roku, ze średnią 24,7.

Jak przypomniano w mediach, oba turnieje były rozgrywane w Szwecji i „zespół dziadków” w 1958 roku zdobył srebrny medal MŚ, przegrywając tylko jeden mecz, w finale z „niemożliwą” Brazylią i Pele, a „drużyna młodzieńców” w 1992 roku odpadła w półfinale turnieju, w którym grało tylko osiem reprezentacji.

Turcja najmłodszym zespołem na ME

Dziennik „Aftonbladet” zwrócił uwagę, że taką samą średnia wieku ma Belgia, lecz gdyby nie wypadniecie w ostatniej chwili z drużyny kontuzjowanego 39-letniego Zlatana Ibrahimovica, padłby rekord wszech czasów „w starości”.

Jak podała gazeta, średni wiek uczestników ME wynosi 27,4, a najmłodszym zespołem jest Turcja ze średnią 25 lat.

Selekcjoner Janne Andersson skomentował wiek swojego zespołu jako „połączenie zimnego doświadczenia z entuzjazmem młodości”, zwracając uwagę na fakt, że pięciu piłkarzy jest w wieku poniżej 23 lat.

Za to pomocnik Helsingborg IF i kapitan reprezentacji Andreas Granqvist ma już 36 lat i od 2006 roku rozegrał 88 meczów w reprezentacji. To jego powołanie wzbudził największe kontrowersje ze względu na liczne kontuzje.