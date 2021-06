Mecz otwarcia Euro 2020 już w piątek. Polacy swój pierwszy mecz na ME rozegrają w poniedziałek. Rywalem będą Słowacy. To co zobaczyliśmy w ostatnich sparingach naszej kadry przed turniejem nie napawa wielkim optymizmem.

Ze sposobu gry biało-czerwonych zakpił angielski bukmacher. Firma "10bet" ekipę Sousy określiła w dziesięciu słowach: Znana z gry w wyjątkowym systemie taktycznym: Cokolwiek - cokolwiek - Lewandowski.