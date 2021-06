Na emocje w pierwszych czterdziestu pięciu minutach meczu rozgrywanego na stadionie Gazprom Arena w Sankt Petersburgu nie można było narzekać. Lepiej w mecz weszli Finowie, którzy już w 3 minucie wpakowali piłkę do siatki, ale po analizie VAR sędzia słusznie gola nie uznał. Rosja pierwszą dobrą okazję miała w 10 minucie - z ośmiu metrów na bramkę nie trafił Magomied Ozdojew. Wraz z upływem czasu coraz bardziej zaznaczała się przewaga Rosjan, którzy dopięli swego dopiero w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Po podaniu Artioma Dziuby, pięknym uderzeniem popisał się Aleksiej Miranczuk i Sborna wyszła na prowadzenie 1:0.

Reklama

Choć w drugiej części spotkania bramki nie padły, to nie znaczy, że okazji brakowało. Od początku odważnie do ataku ruszyli Finowie, którzy już po kilku minutach mogli doprowadzić do remisu, ale w ostatniej chwili Igor Diwiejew zatrzymał Teemu Pukkiego. Ofensywna i dość ryzykowna gra reprezentacji Finlandii sprawiła, że piłkarze Sbornej stworzyli sobie kilka groźnych okazji. Próbowali m.in. Gołowin, Żemaletdinow i Kuziajew, ale albo strzelali niecelnie, albo na posterunku stał Lukas Hradecky.

Zwycięstwo z Finami jest dla Rosjan bardzo cenne, bowiem po przegranym pierwszym meczu z Belgią trzy punkty były im niezbędne do walki o awans do fazy finałowej. A Finlandia? Z pewnością nie mają się czego wstydzić, bo pokazali, że są w stanie walczyć jak równy z równym z lepszymi reprezentacjami.

Finlandia - Rosja 0:1

Bramki: Aleksiej Miranczuk (45+2. min.).

Żółte kartki: dla Finlandii - Glen Kamara, Daniel O'Shaughnessy; dla Rosji - Dmitrij Barinow, Magomied Ozdojew, Gieorgij Dżykija.

Sędzia: Danny Makkelie (Holandia).

Finlandia: Lukas Hradecky - Daniel O'Shaughnessy, Paulus Arajuuri, Joona Toivio (85. Fredrik Jensen) - Jere Uronen, Glen Kamara, Robin Lod, Rasmus Schuller (67. Joni Kauko), Jukka Raitala (75. Pyry Soiri) - Joel Pohjanpalo, Teemu Pukki (75. Lassi Lappalainen).

Rosja: Matwiej Safonow - Daler Kuziajew, Gieorgij Dżykija, Igor Diwiejew, Mario Fernandes (26. Wiaczesław Karawajew) - Magomied Ozdojew (61. Rifat Żemaletdinow), Dmitrij Barinow, Roman Zobnin - Aleksandr Gołowin, Artiom Dziuba (85. Aleksandr Sobolew), Aleksiej Miranczuk (85. Maksim Muchin).