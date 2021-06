Pod koniec dnia synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a także burze.

Reklama

Mecz Polaków rozpocznie się na stadionie Gazprom Arena o godz. 19 czasu lokalnego. W prognozach pogody zapowiedziano na środę 32-34 st. Celsjusza i umiarkowany wiatr. To temperatury o około 15 stopni przekraczające normę dla czerwca w Sankt Petersburgu. Zapewne pobity zostanie w środę rekord ciepła z 23 czerwca - w 2000 roku słupek rtęci sięgnął 30 stopni.

W ostatnich dniach aura w mieście nad Newą bije rekordy: o godz. 14 czasu lokalnego we wtorek słupek rtęci pokazał 32,9 st. Celsjusza - o 0,9 stopnia więcej niż 22 czerwca 1917 roku. Mieszkańcy szukają ochłody na plażach pod Petersburgiem, w miejskich fontannach i w miejscach niebezpiecznych dla kąpieli. Próby skoków do Newy i kąpiele w kanałach zakończyły się wypadkami, doszło też do utonięć.