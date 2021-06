Niestabilnej reprezentacji Polski trudno będzie liczyć na wiele - ocenia portal Championat.com. Przekonuje, że polskiej drużynie "bynajmniej nie wszystko idzie gładko" podczas tych mistrzostw. Ryzyko, że będą ostatni (w grupie) jest dość duże, głównie - z powodu nieprzekonującej gry - prognozuje portal.

Komentator ocenia przy tym, że po remisie 1:1 z jednym z faworytów Hiszpanią: "Polacy będą pewniejsi siebie". Niemniej, zaznacza, że obrony reprezentacji Szwecji do tej pory nie udało się pokonać ani Hiszpanom, ani Słowakom.

Polacy z pewnością ruszą do ataku, prędzej czy później to nastąpi - prognozuje portal Sport24.ru. Komentator przyznaje, że do tej pory szwedzka obrona nie doznała strat i że "przez ostatnich ponad 20 lat Szwedzi stale wygrywali z Polakami". Ale też - zauważa - Chorwacja aż do wtorku ani razu nie wygrywała ze Szkocją, a tym razem zwyciężyła 3:1. Z tego powodu portal nie czyni żadnych prognoz co do wyniku środowego pojedynku.

Wskazuje przy tym, że do tej pory Robert Lewandowski na ME 2021 "nie potwierdza swojego statusu lidera". Nie ma koło siebie swoich kolegów z Bayernu Monachium, jednak: "to człowiek, który może w pojedynkę zadecydować o losach spotkania" - podkreśla rosyjski portal.

Polacy zagrają w środę ze Szwecją na stadionie Gazprom Arena, mecz rozpocznie się o godz. 18. Do awansu biało-czerwoni potrzebują wygranej; remis lub porażka będzie oznaczać zakończenie udziału Polaków w turnieju.