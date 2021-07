Zawodnik Realu Madryt rozegrał w drużynie narodowej 106 spotkań i zdobył 17 goli. Był częścią drużyny, która w 2014 roku triumfowała w mistrzostwach świata w Brazylii.

To decyzja z myślą o mnie i mojej rodzinie, bo spędzanie większej ilości czasu z rodziną dobrze na mnie wpływa. Chcę być także potrzebny jako mąż i tata - powiedział Kroos w swoim podcaście.

Jak przyznał, myślał o tym jeszcze przed rozpoczęciem trwającego turnieju.

To nie jest tak, że po odpadnięciu obudziłem się i powiedziałem sobie: "O, rany! Teraz trzeba będzie wszystko przemyśleć". To nie ma nic wspólnego z tym, że zostaliśmy wyeliminowani. Przeanalizowałem to racjonalnie - podkreślił. Nie krył jednak, że wtorkowa porażka z Anglią na Wembley 0:2 w 1/8 finału była bardzo "gorzka".

Do największych sukcesów Kroosa w karierze klubowej należą triumfy w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium (2013) i Realem Madryt (2016, 2017 i 2018). W dorobku ma także tytuły klubowego mistrza świata, mistrza Niemiec i Hiszpanii, zdobywał także krajowe Puchary oraz Superpuchar UEFA.