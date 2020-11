"Protokół, który wprowadziliśmy, jest rozbudowany i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, nawet w tych wymagających czasach pandemii rozszerzającej się na całym kontynencie. Daje nam to przekonanie, że rozgrywki będą przebiegały zgodnie z planem" - powiedział szef UEFA Aleksander Ceferin.

Z powodu pandemii w marcu zatrzymał się na kilka miesięcy prawie cały świat sportu. Na Starym Kontynencie mecze piłkarskie odbywały się przez pewien czas tylko na Białorusi. Europejskie puchary wznowiono w sierpniu.

"Środowisko piłkarskie stało się jednym z najbezpieczniejszych na świecie" - oceniono w raporcie.

Statystycznie w każdym zespole (klubie lub drużynie narodowej) wykonano 53,9 testu na mecz. Pozytywne wyniki dało zaledwie 0,55 procent z nich. Piłkarze stanowią mniej niż połowę wszystkich zakażonych.

"To pokazuje, że mecze da się rozgrywać w bezpiecznych warunkach" - podsumowano.

Raport obejmował osiem różnych turniejów międzypaństwowych: Ligę Mistrzów kobiet i mężczyzn, Ligę Europy, ligę młodzieżową, Ligę Narodów, baraże o awans na mistrzostwa Europy 2021, kwalifikacje ME mężczyzn do lat 21 i eliminacje ME kobiet.