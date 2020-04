Obniżka jest konsekwencją zawieszenia rozgrywek z powodu pandemii koronawirusa. Klubom znacząco zmniejszyły się bowiem wpływy i stanęły w obliczu problemów finansowych. Mniejsze pensje w Southampton będzie także otrzymywać kadra zarządzającego najwyższego szczebla.

Reklama

Dzięki temu zabezpieczona została przyszłość klubu, jego pracowników, a także społeczności, której służymy - poinformował Southmapton w komunikacie.

Piłkarze Premier League znaleźli się w ogniu krytyki po tym, jak zaciekle opierali się redukcjom wynagrodzeń. Ich związek zawodowy wydał nawet oświadczenie, w którym argumentował, że zmniejszenie pensji negatywnie odbiłoby się na finansowanej m.in. z ich podatków służbie zdrowia, co w dobie pandemii byłoby wyjątkowo szkodliwe.

W środę piłkarze poinformowali, że w walkę z koronawirusem włączą się poprzez utworzenie funduszu dobroczynnego, ale żadne szczegóły finansowe nie zostały przedstawione.

Średnia pensja podstawowego zawodnika klubu Premier League wynosi ok. 240 tys. funtów miesięcznie (ok. 1,25 mln złotych), nie licząc premii. Najwięcej inkasują piłkarze broniącego tytułu Manchesteru City - średnio po ponad 530 tys. funtów miesięcznie (ok. 2,75 mln złotych).