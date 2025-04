Kevin de Bruyne z Manchesterem City zdobył prawie wszystko

Kevin de Bruyne do Manchesteru City trafił w 2015 roku. Na Wyspy przeniósł się z niemieckiego VfL Wolfsburg. Z "The Citizens" osiągnął największe sukcesy w karierze. Sześciokrotnie triumfował w angielskiej Premier League, zdobył dwa Puchary Anglii, a w sezonie 2022/2023 wygrał Ligę Mistrzów.

Kevin de Bruyne swoją decyzję ogłosił na Instagramie

33-letni piłkarz swoją decyzję o rozstaniu z obecnym pracodawcą ogłosił w mediach społecznościowych. Widząc to prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę dokąd to zmierza. Przejdę zatem od razu do rzeczy i chciałbym poinformować wszystkich, że to będą moje ostatnie miesiące, jako zawodnika Manchesteru City. Nie jest łatwo o tym poinformować, choć jako profesjonalni zawodnicy, wiemy, że taki czas kiedyś nadejdzie. To stało się dzisiaj i zasłużyliście na to, by usłyszeć do pierwsi ode mnie - napisał Kevin de Bruyne.

Gdzie będzie grał Kevin de Bruyne?

Na razie nie wiadomo, jaka będzie dalsza przyszłość belgijskiego piłkarza. De Bruyne rozstaje się Manchesterem City, ale nie kończy sportowej kariery. 33-latek na brak ofert nie narzeka. Przede wszystkim kuszą go swoimi pieniędzmi kluby z Arabii Saudyjskiej.