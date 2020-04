Podatek od pensji piłkarzy stanowi znaczący wkład w finansowanie usług publicznych, które obecnie są wyjątkowo ważne. Obniżenie pensji o 30 procent miałoby negatywny wpływ na służbę zdrowia i inne usługi finansowane przez rząd - napisano w komunikacie.

Rozgrywki ligowe w Anglii są zawieszone od 13 marca i nie wiadomo, kiedy uda się je wznowić. W sobotę przedstawiciele związku spotkali się z władzami ligi. Nie miało ono charakteru negocjacji, a jedynie dyskusji.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock wezwał w czwartek piłkarzy klubów angielskiej ekstraklasy, aby włączyli się do walki z koronawirusem, godząc się na obniżenie swoich zarobków.

Jaki efekt na finansowanie służby zdrowia miałoby zmniejszenie wpływów do budżetu? Czy minister wziął to pod uwagę, kiedy wzywał do obcięcia wynagrodzeń piłkarzy? – odparł w sobotę związek, który obliczył, że roczna obniżka pensji piłkarzy o 30 procent przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu o ponad 200 mln funtów.

Wszyscy piłkarze Premier League chcą mieć i będą mieli finansowy wkład w walce z obecnym kryzysem. Bardzo przejmują się losem osób, które w jego wyniku są poszkodowane - dodano.

Pandemia koronawirusa spowodowała m.in. przesunięcie na przyszły rok piłkarskich mistrzostw Europy oraz igrzysk olimpijskich w Tokio. Na świecie liczba potwierdzonych zakażeń przekroczyła 1,1 mln, a zmarłych 60 tys.