Piłkarze i trenerzy AS Roma nie będą pobierać pensji od marca do czerwca włącznie. Co więcej, zawodnicy stworzyli fundusz, który uzupełni zmniejszone wynagrodzenie innych pracowników klubu w czasie, gdy rozgrywki są wstrzymane z powodu pandemii koronawirusa.

Zawsze mówimy w Romie o jedności, a poprzez gotowość zrezygnowania z pensji na resztę sezonu piłkarze, trener i jego sztab udowodnili, że naprawdę jesteśmy wszyscy razem - powiedział dyrektor klubu Guido Fienga. Reklama Wielu pracowników Romy znalazło się w programie ochronnym włoskiego rządu, który zagwarantował im część miesięcznego wynagrodzenia w czasie, gdy nie mogą wykonywać swoich obowiązków. Piłkarze zamierzają dopłacić różnicę tak, aby wszyscy zatrudnieni przez klub otrzymali sto procent pensji. Edin Dżeko (kapitan - PAP), wszyscy zawodnicy i trener Paulo Fonseca pokazali, że rozumieją wartości tego klubu i bardzo im dziękujemy za ten wspaniały gest w stronę naszych pracowników - dodał Fienga. Włoska ekstraklasa pauzuje od 9 marca i na razie nie wiadomo, czy i kiedy rozgrywki zostaną wznowione. Niektóre kluby opowiedziały się za tym, aby sezon uznać już za zakończony.