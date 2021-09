Wyrównaną rywalizację dwóch brazylijskich ekip gracze Palmeiras rozstrzygnęli na swoją korzyść dzięki zasadzie dotyczącej goli strzelonych na wyjeździe, z której w tym roku zrezygnowała UEFA. We wtorek wynik otworzył w 52. minucie występujący w barwach gospodarzy Chilijczyk Eduardo Vargas, ale do wyrównania doprowadził 16 minut później Dudu. W dalszej części spotkania Atletico walczyło o drugą bramkę, ale defensywa gości nie zawiodła.

Ferreira zapisał się w historii

Trener Palmeiras Portugalczyk Abel Ferreira został pierwszym w historii Europejczykiem, który poprowadził zespół do dwóch finałów Copa Libertadores. Gdy w poprzednim sezonie jego podopieczni triumfowali w tych rozgrywkach, to stał się trzecim szkoleniowcem ze Starego Kontynentu, któremu się to udało.

Finałowy rywal ekipy z Sao Paulo wyłoniony zostanie w środę. W pierwszym spotkaniu zawodnicy Flamengo Rio de Janeiro pokonali na własnym stadionie ekwadorską Barcelonę Guayaquil 2:0.

Puchar znów pojedzie do Brazylii?

Brazylijczycy mają szansę na drugi z rzędu wewnętrzny finał Copa Libertadores. W poprzedniej edycji Palmeiras pokonało FC Santos 1:0.

Finał Ligi Mistrzów CONMEBOL odbędzie się 27 listopada w Montevideo.