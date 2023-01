Kamil Piątkowski został wypożyczony do końca sezonu z austriackiego FC Salzburg do belgijskiego KAA Gent. 22-letni piłkarz w nowym klubie będzie grać z numerem 4. "To kompletny obrońca. Jest silny, szybki i ma dobrą prawą nogę" - ocenił Samuel Cardenas, główny skaut Gent.

Piątkowski był uznawany za jednego z najlepszych obrońców polskiej ekstraklasy. W sezonie 2020/21 zdobył Puchar Polski z Rakowem Częstochowa. W lipcu 2021 roku przeszedł do FC Salzburg, ale w austriackim klubie był głównie rezerwowym. Reklama W obecnym sezonie zagrał tylko w czterech meczach. Łącznie wystąpił w 20 spotkaniach Salzburga i zaliczył w nich trzy asysty. Jego karierę wyhamowały kontuzje. We wrześniu 2021 roku złamał kostkę, natomiast przed startem obecnego sezonu doznał poważnego urazu mięśnia czworogłowego uda. Mychajło Mudryk piłkarzem Chelsea. Szachtar zarobi 100 mln euro Zobacz również Piątkowski w sezonie 2021/22 zdobył mistrzostwo i Puchar Austrii oraz zadebiutował w Lidze Mistrzów. Obserwowaliśmy go już kiedy grał w Rakowie Częstochowa. Teraz, gdy mieliśmy szansę go pozyskać, nie wahaliśmy się - oświadczył Cardenas. Reklama W ostatnim czasie mówiło się sporo o zainteresowaniu Piątkowskim ze strony Feyenoordu Rotterdam i Leicester City, ale ostatecznie trafił do Belgii. KAA Gent jest aktualnym zdobywcą pucharu Belgii i zajmuje obecnie piąte miejsce w lidze. Barwy tego zespołu reprezentuje pomocnik Vadis Odjidja-Ofoe, znany z gry w Legii Warszawa. Piątkowski trzy razy wystąpił w seniorskiej reprezentacji Polski. Zadebiutował w kadrze 28 marca 2021 roku w wygranym 3:0 meczu z Andorą w eliminacjach mistrzostw świata. Za kadencji selekcjonera Paulo Sousy zagrał też z Rosją (1:1) i San Marino (7:1). Michał Ignasiewicz