Stacja Sky Sports przekazała, że Mudryk jest już w drodze do Londynu, żeby przejść testy medyczne.

Prezes Szachtara Rinat Achmetow i współwłaściciel Chelsea Behdad Eghbali rozmawiali dziś (w sobotę - PAP) o transferze Mychajło Mudryka. Obie strony są bardzo bliskie porozumienia - ogłosił ukraiński klub na swoim koncie na Twitterze.

Mudryk z dobrej strony zaprezentował się w pierwszej części sezonu. Oknem wystawowym była dla niego Liga Mistrzów. Zagrał w sześciu meczach fazy grupowej, strzelił trzy gole i zanotował dwie asysty. Szachtar zajął trzecie miejsce w grupie, dzięki czemu w lutym zagra w Lidze Europy.

Mudryk występował również na stadionie Legii Warszawa, gdyż na tym obiekcie Szachtar rozgrywał swoje mecze w LM w roli gospodarza.

Skrzydłowy dobrze spisywał się też w lidze ukraińskiej. W 12 meczach zdobył siedem bramek i zaliczył sześć asyst.

Wcześniej reprezentant Ukrainy wydawał się bliski przejścia do Arsenalu, ale klub z północnego Londynu nie porozumiał się z Szachtarem w sprawie ceny. Sam Mudryk zamieścił kilka zdjęć na Instagramie sugerujących, że chętnie grałby na Emirates Stadium.

Jeśli Mudryk podpisze kontrakt, będzie piątym zimowym transferem "The Blues". Wcześniej do Chelsea dołączyli obrońca Benoit Badiashile, napastnik David Fofana, pomocnik Andrey Santos i napastnik Joao Felix, który został wypożyczony z Atletico Madryt do końca sezonu.

Chelsea zajmuje 10. miejsce w Premier League, a jej skład jest zdziesiątkowany kontuzjami. Od zeszłego lata wydatki transferowe "The Blues" wyniosły ok. 340 mln euro.