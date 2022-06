Australia pokonała w katarskim Ar-Rajjan Zjednoczone Emiraty Arabskie 2:1 i zakwalifikowała się do interkontynentalnego barażu o awans do tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. O wstęp do turnieju w Katarze powalczy w poniedziałek z Peru.

Ze strefy azjatyckiej bezpośrednio na mundial zakwalifikowały się: Iran, Korea Południowa, Arabia Saudyjska i Japonia. Australia i ZEA zajęły trzecie miejsca w swoich grupach eliminacyjnych, co oznaczało, że zmierzą się w barażu na neutralnym terenie. "Kangury" objęły prowadzenie w 53. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Jackson Irvine. W 57. był już jednak remis, a do wyrównania doprowadził urodzony w Brazylii Caio Canedo. Zwycięstwo Australii zapewnił pomocnik Eintrachtu Frankfurt Ajdin Hrustic (84.). Zwycięzca poniedziałkowego spotkania z Peru, które również rozegrane zostanie w Ar-Rajjan, awansuje do mistrzostw świata. Dzień później na tym samym stadionie odbędzie się drugi baraż interkontynentalny, pomiędzy Kostaryką i Nową Zelandią. Piłkarze Kanady wrócili do treningów. Trwają negocjacje z federacją Zobacz również Zwycięzca decydującego spotkania z 13 czerwca (Peru lub Australia) dołączy do grupy D mundialu z mistrzem świata - Francją, Danią oraz Tunezją. Z kolei triumfator barażu z 14 czerwca (Kostaryka lub Nowa Zelandia) zostanie przyporządkowany do grupy E, gdzie są już Hiszpania, Niemcy i Japonia. Mundial w Katarze odbędzie się od 21 listopada do 18 grudnia. Polscy piłkarze wystąpią w grupie C - z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Baraże o awans na mundial:



7 czerwca

Zjednoczone Emiraty Arabskie - Australia 1:2 (0:0)



13 czerwca (zwycięzca uzyska awans)

Peru - Australia (godz. 20.00, Ar-Rajjan)



14 czerwca (zwycięzca uzyska awans)

Kostaryka - Nowa Zelandia (godz. 20.00, Ar-Rajjan)

