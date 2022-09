Sprzedaż w porównaniu do tych na ubiegłoroczne mistrzostwa Europy w ciągu zaledwie doby wzrosła 10-krotnie.

Biały, czerwony i czarny kolorami Duńczyków

Koszulki są w trzech kolorach - czerwonym, białym i po raz pierwszy w historii czarnym. Te ostatnie będą używane przez zespół Kaspera Hjulmanda już w czwartek w meczu Ligi Narodów z Chorwacją w Zagrzebiu, a czerwone w niedzielę w Kopenhadze z Francją.

Zdaniem kanału telewizji TV2 jest to najszybciej sprzedawana koszulka reprezentacji w jej historii, a powodem może być ubiegłoroczne „magiczne lato”, kiedy Dania doszła do półfinału ME, przegrywając z Anglią w Londynie 1:2.

80 euro za koszulkę

Nowe koszulki są, jak podkreśliła federacja piłkarska DBU, historyczne i mają elementy sprzed 30 lat, m.in. charakterystyczne paski na ramionach. Mają przypominać rok 1992, kiedy Dania przyjechała bez treningów i zgrupowania na ME rozgrywane wtedy w Szwecji jako zespół rezerwowy w miejsce ogarniętej wojną Jugosławii i wygrała turniej.

To nasz ukłon w stronę piłkarzy tamtej niesłychanej drużyny, która osiągnęła największy sukces w historii naszej piłki nożnej oraz tych, którzy wywalczyli miejsce w finale tegorocznych MŚ - zaznaczyła DBU.

Koszulki kosztują 80 euro.

Zbigniew Kuczyński