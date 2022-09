Kapitanowie drużyn narodowych chcą nosić w trakcie mundialowych meczów w Katarze tęczowe opaski. Symbolizują one różnorodność płciową. Gotowość do udziału w akcji "One Love" wyraziło osiem z trzynastu europejskich reprezentacji obecnych na piłkarskich mistrzostw świata w 2022 roku.

Wszystko zależy od decyzji FIFA

UEFA dała zgodę

Lewandowski z opaską w barwach Ukrainy Reklama Na opasce kapitańskiej będzie widnieć tęczowe serce, które ma symbolizować różnorodność oraz solidarność ze społecznością LGBTQ. Wszystko zależy od decyzji FIFA Chęć występowania ze specjalnymi opaskami wyrazili kapitanowie Anglii, Belgii, Walii, Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Danii oraz Francji. Złożyliśmy w FIFA wniosek o noszenie tęczowych opasek podczas całych mistrzostw świata w Katarze - oświadczył Walijski Związek Piłki Nożnej w wydanym oświadczeniu. Reklama W takich koszulkach Polacy zagrają na mundialu. Tanie nie są [FOTO] Zobacz również Zasady FIFA jednak zabraniają drużynom noszenia własnych projektów opasek kapitańskich podczas mistrzostw świata i wymaga się używania tych, które zostaną dostarczone przez władze międzynarodowej organizacji. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła w tej sprawie, ale według nieoficjalnych źródeł FIFA ma wydać decyzję w niedalekiej przyszłości. UEFA dała zgodę W kraju muzułmańskim takim jak Katar jest to wyjątkowo drażliwy temat. Ale jak zapowiedzieli przedstawiciele państwa Bliskiego Wschodu, przyjmą na czas mistrzostw każdego kibica piłki nożnej ze wszystkich środowisk. Naród katarski przyjmie z otwartymi ramionami każdego fana piłki nożnej, nieważne, z jakiego wywodzi się środowiska - powiedział szejk Tamim bin Hamad al-Thani. Opaski będą mogły zostać założone przez kapitanów drużyn podczas najbliższych meczów Ligi Narodów, czyli rozgrywkach organizowanych przez UEFA, która od pewnego czasu promuje takie społeczne akcje. Reklama Jestem zaszczycony, że mogę wesprzeć i promować akcję wraz z pozostałymi kapitanami innych reprezentacji. To bardzo ważne, aby promować i rozpowszechniać dobre wartości - powiedział kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane, który w piątek po raz pierwszy założy tęczową opaskę w meczu piątej kolejki Ligi Narodów przeciwko Włochom. Jako kapitanowie rywalizujemy między sobą na boisku, ale razem przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji. Jest to jeszcze ważniejsze w tych czasach, gdy wszelkie podziały są powszechne w społeczeństwie - dodał. Lewandowski z opaską w barwach Ukrainy Z kolei kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski zabierze do Kataru opaskę w kolorze flagi Ukrainy. Tym samym będzie symbolicznym kapitanem Ukrainy, która w lutym została zaatakowana przez Rosję. Opaski kapitańskie są doskonałym narzędziem do propagowania ważnych idei. Jako pierwsza w ramach akcji "One Love" zaczęła działać reprezentacja Holandii, która przed Euro 2020 promowała różnorodność społeczną oraz zwalczanie dyskryminacji płciowej i rasowej. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję