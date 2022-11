Bramkarz Legii Warszawa Kacper Tobiasz pojedzie z piłkarską reprezentacją Polski do Kataru, by pomóc w treningach, ale nie będzie oficjalnie włączony do 26-osobowej kadry na mistrzostwa świata - poinformował rzecznik prasowy PZPN i team menedżer drużyny narodowej Jakub Kwiatkowski. Pierwszy mecz MŚ wybrańcy Czesława Michniewicza rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Później w fazie grupowej zmierzą się jeszcze z Arabią Saudyjską i Argentyną.

Decyzją selekcjonera Czesława Michniewicza bramkarz Legii Kacper Tobiasz dołączy do reprezentacji Polski i poleci z nią do Kataru. Tobiasz nie znajdzie się jednak w oficjalnej 26-osobowej kadrze na mundial, a jedynie będzie trenował z reprezentacją - przekazał Kwiatkowski w mediach społecznościowych. W ogłoszonej w czwartek 26-osobowej oficjalnej kadrze biało-czerwonych na mistrzostwa świata znalazło się trzech golkiperów: Wojciech Szczęsny, który ma być numerem jeden w bramce, Łukasz Skorupski i Bartłomiej Drągowski. Selekcjoner nie zdecydował się powołać czwartego bramkarza, choć wcześniej spekulowano, że właśnie tylu zabierze do Kataru, a tym czwartym miał być Kamil Grabara. W poniedziałek rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski w Warszawie, w środę zagra ona towarzysko z Chile na stadionie Legii, a w czwartek samolotem czarterowym odleci do Kataru. Michał Ignasiewicz