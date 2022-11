Argentyńczycy od kiku tygodni borykają się z wieloma kłopotami zdrowotnymi. We wtorek okazało się, że trener Lionel Scaloni będzie musiał radzić sobie bez pomocnika Giovaniego Lo Celso, jednego z kluczowych piłkarzy w zwycięskim turnieju Copa America 2021. Selekcjoner nazwał go niedawno piłkarzem "nie do zastąpienia".

Reklama

Zagrożony był udział w mistrzostwach świata m.in. Paulo Dybali, Cristiana Romero i Juana Foytha, ale ostatecznie cała trójka znalazła się w kadrze na turniej. Podobnie jak wracający do zdrowia po kontuzji Angel Di Maria.

W przypadku Dybali wciąż jest znak zapytania. Prawie 29-letni napastnik Romy nie grał od początku października. Sztab reprezentacji ma jednak nadzieję, że zawodnik wróci do formy przed rozpoczęciem mundialu.

Drobne problemy (ze ścięgnem Achillesa) miał nawet Lionel Messi. Słynny 35-letni piłkarz opuścił niedawno ligowy mecz PSG, ale ma być gotowy na turniej. To będzie jego piąty mundial w karierze. W 2014 wywalczył wicemistrzostwo świata.

Reklama

Argentyńczycy w grupie C zmierzą się kolejno: 22 listopada z Arabią Saudyjską, cztery dni później z Meksykiem i 30 listopada z Polską.

Kadra reprezentacji Argentyny na MŚ 2022:

Bramkarze: Emiliano Martinez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate Buenos Aires), Geronimo Rulli (Villarreal).

Reklama

Obrońcy: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madryt), German Pezzella (Betis Sewilla), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Juan Foyth (Villarreal), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Marcos Acuna (Sevilla).

Pomocnicy: Leandro Paredes (Juventus Turyn), Guido Rodriguez (Betis Sewilla), Enzo Fernandez (Benfica Lizbona), Rodrigo De Paul (Atletico Madryt), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton and Hove Albion).

Napastnicy: Paulo Dybala (AS Roma), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Di Maria (Juventus Turyn), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter Mediolan), Lautaro Martinez (Inter Mediolan), Julian Alvarez (Manchester City).