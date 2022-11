Krzysztof Piątek (napastnik reprezentacji Polski, zdobywca gola): Zmiennicy pokazali jakość i to według mnie zadecydowało o wygranej. Cieszy fakt, że zagraliśmy +na zero z tyłu+. Mieliśmy problemy z utrzymaniem się przy piłce i kontrolą wydarzeń na boisku. Arturo Vidal dobrze rozgrywał piłkę i przez to było nam ciężko. Boisko też nie ułatwiało utrzymywania się przy piłce. Wiedziałem, że muszę schodzić po piłkę do środka pola i starałem się to często robić. Gram regularnie w klubie i to jest najważniejsze. Kilka bramek strzeliłem i zaliczyłem trochę asyst. Mam nadzieję, że najlepsze jeszcze przede mną.

Kamil Glik (obrońca reprezentacji Polski): Miałem miesięczną przerwę z powodu kontuzji. Od dwóch tygodni trenowałem, ale w klubie nie chciałem podejmować zbytniego ryzyka, żeby nie odnowił się uraz. Wolałem poczekać 10 dni więcej. Na mistrzostwa pojedziemy ze spokojem, ale i z emocjami, które zawsze są w takich okolicznościach. Kolejna wielka impreza przed nami i miejmy nadzieję, że piękne wspomnienia. Mecze +na zero z tyłu+ są bardzo ważne. Fajnie też, że się zwycięża, bo to w piłce jest najważniejsze. Przede wszystkim cieszy jednak brak urazów, bo graliśmy na trudnym terenie.

Grzegorz Krychowiak (pomocnik reprezentacji Polski): Czułem się dobrze fizyczne, mimo trudnych warunków do gry. Najważniejszy jest pozytywny akcent, który pozwoli dobrze przygotować się nam do pierwszego meczu w mistrzostwach świata z Meksykiem, na którym już się koncentrujemy. Według mnie była bardzo dobra współpraca z Szymonem Żurkowskim, choć nasz system przeciw Meksykanom nie musi być taki sam. Gra się po to, żeby wygrywać, więc to cieszy, ale ta wygrana nie gwarantuje sukcesu w Katarze.