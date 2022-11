"Dziś rano było nam bardzo trudno. To była długa sesja treningowa. Jako zespół potrzebowaliśmy tego, aby przyzwyczaić się do upału. To dla nas inne środowisko" - powiedział o warunkach klimatycznych panujących w Katarze piłkarz reprezentacji Anglii Conor Coady. Anglicy w mistrzostwach świata zmierzą się w grupie B z Walią, USA i Iranem.

Temperatury w stolicy Kataru Dausze w ciągu dnia sięgają ponad 30 stopni. Stadiony, na których będą rozgrywane mecze są klimatyzowane z wyjątkiem jednego - Stadium 974. Na tym obiekcie Polacy rozegrają dwa mecze w fazie grupowej. Reklama Chcemy się do tego jak najszybciej przyzwyczaić, żebyśmy mogli czerpać z tego radość. Lubię spędzać czas na słońcu. W domu nie mamy go zbyt wiele - dodał obrońca. Myśliwce F16 eskortowały samolot z polskimi piłkarzami na pokładzie [WIDEO] Zobacz również Upał nie jest jedyną rzeczą, która nie podoba się piłkarzom przybyłym do Kataru. Zawodnik Wolverhampton Wanderers powiedział też, że współczuje kibicom o odmiennej orientacji seksualnej, którzy zbojkotowali mundial nad Zatoką Perską. Homoseksualizm w tym muzułmańskim kraju jest nielegalny. Według nas piłka nożna jest dla absolutnie wszystkich. Wierzymy w to jako zespół, zawodnicy, a przede wszystkim ludzie. Na tym chcemy się skupić – przekazał obrońca. Reklama Kapitan reprezentacji Anglii Harry Kane zapowiedział, że będzie występować z tęczową opaską na ramieniu w ramach akcji "One Love". Przybyliśmy do Kataru i szanujemy zasady panujące w tym kraju. Ale opowiadamy się za wartościami, w które wierzymy - stwierdził Coady. James Maddison był jedynym piłkarzem reprezentacji Anglii, który opuścił czwartkowy trening. Pomocnik Leicester City poleciał do Kataru z lekkim urazem, którego doznał 12 listopada w ostatnim meczu ligowym z Westem Ham United. Michał Ignasiewicz