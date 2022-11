"Albiceleste" mają już za sobą pierwszy trening na obiektach tej uczelni. Zajęcia zaczęły się na siłowni rozgrzewką na rowerach stacjonarnych. Po regeneracyjnym odpoczynku zawodnicy przenieśli się na stadion piłkarski, gdzie pod okiem sztabu szkoleniowego wykonywali ćwiczenia koordynacyjno-szybkościowe zakończone taktyką.

Uniwersytet Katarski od momentu powstania w 1977 roku jest jedną z głównych szkół wyższych w regionie. Campus oferuje bardzo wygodne noclegi oraz pobliskie boiska treningowe, dzięki czemu unika się przenoszenia do innych kompleksów.

Ekipa Scaloniego została zakwaterowana w budynku, którego wnętrze przystrojono w barwy narodowe Argentyny. Drużyna do dyspozycji ma około 90 pokoi, dużą jadalnię, siłownię, część medyczną z sauną i jacuzzi oraz biura administracyjne.

Miejscowy kompleks sportowy posiada 30 aren sportowych, w tym dwa boiska do piłki nożnej ze sztucznym oświetleniem. Ze względu na wysokie temperatury podczas mundialu to duże udogodnienie do przeprowadzania treningów. Infrastrukturę uzupełniają dwa baseny o wymiarach olimpijskich.

Główny miejscowy stadion piłkarski (Qatar University Stadium - PAP), mogący pomieścić 10 000 widzów, będzie jednym z obiektów Pucharu Azji 2027.

Stacja metra zlokalizowana jest zaledwie 20 minut od stadionu Lusail, na którym rozegrany zostanie finał mundialu.