Postrzegam mecz z Polską jako kluczowy nie dlatego, że Argentyna jest najlepszą drużyną w grupie, czy Arabia Saudyjska najgorszą, ale dlatego, że jest to pierwszy mecz i zdobycie trzech punktów daje duże możliwości awansu - powiedział 34-letni zawodnik w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji TUDN.

Moreno podkreślił, że Polska będzie niebezpieczna, ponieważ ma wielu utalentowanych graczy, a dodatkowo Roberta Lewandowskiego, który jest w świetnej formie.

To bardzo niebezpieczny przeciwnik. Zwykle mówimy tylko o Lewandowskim, ponieważ on jest gwiazdą, ale to kompletna drużyna z zawodnikami, którzy grają w wielkich ligach i zespołach - zaznaczył Moreno, który do tej pory w reprezentacji Meksyku zagrał 128 razy.

Mecz Meksyk Polska odbędzie się we wtorek o godz. 17 polskiego czasu. Wcześniej w grupie C zagrają Argentyna z Arabią Saudyjską.