Dziennikarze podczas sobotniej konferencji prasowej pytali Zalewskiego o to, czy trener jego klubowej drużyny Jose Mourinho przed wylotem do Kataru dawał mu jakieś wskazówki.

Reklama

Po meczu z Torino nie było okazji, aby dłużej porozmawiać. Trener życzył mi powodzenia. Dużo się uczę od tego szkoleniowca. Miałem słabszy moment w karierze i wiem, że muszę dużo trenować i to co złe po prostu minie - powiedział pomocnik AS Roma.

20-latek przyznał, że w Katarze temperatury są podobne jak w Rzymie, więc czuje się bardzo dobrze.

Zalewski wyjaśnił, że zagra tam, gdzie ustawi go trener Czesław Michniewicz. Gdy zagramy systemem 4-2-3-1 lub 4-3-3, to najbardziej odpowiada mi pozycja na lewym skrzydle - stwierdził.

Reklama

Reprezentant Polski z graczy Meksyku wyróżnił napastników Hirvinga Lozano (Napoli) i Raula Jimeneza (Wolverhampton Wanderers). To najważniejsi piłkarze Meksyku. My też mamy potencjał. Zrobimy wszystko, aby ten mecz wygrać i wyjść z grupy - zakończył.

W mistrzostwach świata Polska zagra w grupie C kolejno: 22 listopada z Meksykiem w Dausze, cztery dni później z Arabią Saudyjską w Ar-Rajjan i 30 listopada z Argentyną w Dausze.